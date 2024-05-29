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30 мая, 2024
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Игры на YouTube стали доступны бесплатно для всех пользователей

YouTube Playables

Игровой раздел YouTube Playables расширяет свои возможности, об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Playables представляет собой подборку бесплатных казуальных игр, доступных прямо на YouTube. С прошлого года сыграть в одну из 27 доступных игр (на ноябрь 2023 года) можно было только пользователям платной подписки Premium. Теперь игры Playables стали доступны для всех пользователей YouTube.

Найти Playables можно во вкладке «Навигатор», на главной странице YouTube в браузерной версии сервиса или в мобильном приложении для устройств на базе iOS и Android.

На данный момент раздел Playables включает более 75 игр: шахматы, кроссворды, а также популярные Angry Birds Showdown!, Trivia Crack, Tomb of the Mask и Cut the Rope. Пользователям доступна возможность сохранения прогресса, а также отслеживания рекордов. Кроме того, геймеры могут поделиться понравившимися развлечениями с друзьями.

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