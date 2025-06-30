В июле пользователям PS Plus бесплатно отдадут Diablo IV и еще 2 игры

Компания Sony опубликовала список игр, которые владельцы базового тарифа подписки PS Plus смогут добавить на свои аккаунты с 1 июля. Раздача закончится 4 августа.

Diablo IV (PS4, PS5) — фэнтезийный ролевой экшен;

The King of Fighters XV (PS4, PS5) — файтинг с ростером из разнообразных бойцов;

Jusant (PS5) — экшен в сказочном мире с элементами паркура.

Июльская раздача игр для пользователей PS Plus приурочена к 15-летию сервиса. В честь этого события подписчиков ждет ряд сюрпризов. Например, пользователи PS Plus Premium могут загрузить пробные версии файтинга WWE 2K25 и экшена Monster Hunter Wilds.