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4 июля, 2025
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Figment и Backpack Hero

Epic Games Store

В Epic Games Store наступила очередная недельная раздача. На этот раз магазин дарит своим пользователям две игры: приключение Figment и рогалик Backpack Hero. Акция будет действовать до 10 июля в 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Figment состоялся в 2017 году. Действие игры происходит в сюрреалистическом мире, порожденном человеческим сознанием. Дасти и его неунывающая подружка Пайпер вместе пускаются в путешествие по разуму, разыскивая потерянную храбрость. Figment получила очень положительные отзывы, в которых хвалят яркую стилистику, аркадные головоломки и прекрасную музыку.

Backpack Hero — игра в стиле «рогалик» вышла в 2023 году, в прессе ее назвали очаровательной из-за уникальной атмосферы. Игроки возьмут на себя роль мышонка и будут заниматься менеджментом инвентаря. Найденные ресурсы можно потратить на разное, например, на улучшение города, где обитает протагонист.

На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать Figment 2: Creed Valley и аркадный шутер Sky Racket.

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