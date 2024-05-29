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30 мая, 2024
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IBM открыл исходный код ИИ-моделей Granite для помощи разработчикам

IBM Granite

Research, научно-исследовательское подразделение компании IBM, открыло исходный код больших языковых моделей (LLM) Granite, подготовленных для решения задач естественного языка и кодирования. Эти модели призваны помочь разработчикам ориентироваться в среде разработки программного обеспечения.

ИИ-модели Granite были разработаны специально для бизнеса. Они могут применяться в различных сферах, включая интернет, академические приложения, программирование, юридическую и финансовую области. Модели были обучены на отраслевых наборах данных, что обеспечивает их настройку на терминологию и информацию, относящиеся к этим секторам. Такой подход позволяет моделям генерировать обоснованные ответы, основанные на отраслевом опыте.

Размер Granite варьируется от 3 до 34 млрд. параметров. Они настроены для таких задач, как генерация кода, исправление ошибок, объяснение кода и повышение производительности при разработке ПО. Модели автоматизируют рутинные и сложные задачи, ускоряя процесс разработки и позволяя разработчикам сосредоточиться на более «творческих и стратегических аспектах создания программного обеспечения».

Модели обучены на большом наборе данных CodeNet, который включает 500 млн. строк кода более чем на 50 языках программирования, а также фрагменты кода и описания. Раскрывая исходный код моделей Granite и делая их доступными на популярных платформах, таких как GitHub, Hugging Face, watsonx.ai и RHEL AI от Red Hat, IBM стремится расширить доступность ИИ-инструментов и способствует созданию среды для разработчиков с различными уровнями квалификации и наличием ресурсов.

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