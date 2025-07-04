Мобильный условно-бесплатный шутер Destiny: Rising выйдет 28 августа

Компании Bungie и NetEase объявили дату выхода мобильной игры Destiny: Rising. Условно-бесплатный RPG-шутер выйдет 28 августа на iOS и Android.
В честь анонса разработчики выпустили небольшой трейлер с геймплеем от первого и третьего лица за разные классы персонажей. Каждый герой получит собственную предысторию, личность и набор специальных навыков.
В Destiny: Rising появится полноценная сюжетная кампания, а также новые для франшизы сетевые режимы с PvP и PvE. Обещают широкий выбор оружия, которое можно комбинировать со способностями.
Какие именно внутриигровые покупки появятся в Destiny: Rising, пока не уточняется. Вероятно, будет боевой пропуск и косметические предметы.
Пользователи уже могут пройти предрегистрацию в App Store и Google Play.