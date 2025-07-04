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4 июля, 2025
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Мобильный условно-бесплатный шутер Destiny: Rising выйдет 28 августа

Destiny: Rising

Компании Bungie и NetEase объявили дату выхода мобильной игры Destiny: Rising. Условно-бесплатный RPG-шутер выйдет 28 августа на iOS и Android.

В честь анонса разработчики выпустили небольшой трейлер с геймплеем от первого и третьего лица за разные классы персонажей. Каждый герой получит собственную предысторию, личность и набор специальных навыков.

В Destiny: Rising появится полноценная сюжетная кампания, а также новые для франшизы сетевые режимы с PvP и PvE. Обещают широкий выбор оружия, которое можно комбинировать со способностями.

Какие именно внутриигровые покупки появятся в Destiny: Rising, пока не уточняется. Вероятно, будет боевой пропуск и косметические предметы.

Пользователи уже могут пройти предрегистрацию в App Store и Google Play.

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