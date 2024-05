Visa представила новые продукты для эпохи цифровых технологий на Visa Payments Forum CEMEA-2024

Сегодня на ежегодном Visa Payments Forum, охватывающем регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, Visa представила новые продукты и услуги, которые совершат революцию в сфере платежных карт и удовлетворят потребности потребителей, торговцев и финансовых учреждений региона, которые их обслуживают. За последние пять лет способы осуществления и получения платежей изменились более кардинально, чем за предыдущие 50, и новейшие технологии представляют новый опыт платежей, который трансформирует торговлю и движение денег в таких областях, как электронная коммерция, личные покупки в магазине и бесшовные денежные переводы.

«Рост цифровых платежей в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке стремительно ускоряется, и вместе с этим меняется и то, как потребители и торговцы желают платить и получать средства как онлайн, так и в магазине, — прокомментировал Эндрю Торре (Andrew Torre), региональный президент Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. — Мы продолжаем формировать будущее коммерции и рады предложить платежный опыт нового поколения, ориентированный на цифровой мир, чтобы поддержать потребителей, предпринимателей, наших клиентов и партнеров. Сегодня мы представляем новые функции платежных карт и инновационные цифровые технологии, которые обеспечат потребителям и торговцам более индивидуализированное, удобное, безопасное и инклюзивное будущее».

Visa представила пакет новых инновационных решений, поддерживающих цифровую идентификацию, бесшовную онлайн-оплату, гибкие платежи, прием электронных платежей микропредпринимателями и защиту платежей со счета на счет. Кроме того, компания презентовала Visa Pay, новую платформу формата «платежи как услуга» (payments-as-a-service), разработанную для региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, которая обеспечивает первоклассный, ориентированный на мобильные устройства опыт цифровых платежей и взаимосовместимых денежных переводов. Платформа Visa Pay включает обширные возможности проведения платежей и предоставляет банкам услуги для быстрого внедрения новых инновационных решений, таких как цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно касание (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управление рисками, платформы цифровых кошельков и т. д.

Среди представленных сегодня новых продуктов и услуг, которые будут внедрены в этом году:

Visa Flexible Credential

Технология гибких учетных данных Visa Flexible Credential позволит одному карточному продукту переключаться между методами оплаты, предоставляя потребителям право выбора. Теперь держатели карт смогут легко устанавливать параметры или выбирать, что они будут использовать: дебетовую карту, кредитные средства, оплату частями, бонусные баллы или даже платежи в другой валюте. Технология Visa Flexible Credential будет доступна в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

Прием электронных платежей микропредпринимателями

Около 120 миллионов официальных и неофициальных микропредпринимателей в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки все еще не принимают цифровые платежи, поэтому Visa разрабатывает новые способы осуществления электронных оплат для физических и виртуальных карт. В этом году для всех торговцев станут доступны следующие новые способы осуществления и получения платежей на мобильных устройствах:

Push-платежи через USSD: цифровые платежи через телефон с любым функционалом.

Прием электронных платежей микропредпринимателями: денежные переводы от потребителя продавцу через смартфон.

Tap to Phone: превращение любого устройства в платежный терминал и осуществление оплат в одно касание картой или гаджетом, к которому привязан цифровой счет.

Visa Payment Passkey Service

В цифровом мире идентификация личности стала чрезвычайно сложной, что привело к значительному росту мошенничества. Сегодня мошенничество с онлайн-платежами в семь раз более распространено, чем с физическими.

Созданный на основе новейших стандартов аутентификации Fast Identity Online (FIDO) инструмент Visa Payment Passkey Service позволяет подтвердить личность потребителя и предоставить разрешение на проведение онлайн-платежа с помощью быстрого сканирования его или ее биометрических данных, например, лица или отпечатка пальца. При покупке в интернете ключи доступа Visa заменяют пароли или одноразовые коды, делая транзакции проще и безопаснее.

Visa Payment Passkey подтверждает личность, не прерывая процесс оплаты, и повышает безопасность, устраняя неудобства при оплате онлайн на любом устройстве или сайте во всем мире.

Click to Pay

Visa внедряет сервис Click to Pay, чтобы обеспечить более бесшовный и безопасный процесс оплаты в широком масштабе. Потребителям потребуются только электронная почта, номер телефона или Visa Payment Passkey для оплаты онлайн. Кроме того, на многих рынках по всему миру Visa будет сотрудничать с эмитентами, чтобы встроить функции Click to Pay и Visa Payment Passkey Service в новые карты Visa, устраняя необходимость вводить данные карты и пароли с начала пользования картой. Click to Pay уже доступен в регионе CEMEA.

Visa Protect для платежей со счета на счет (A2A)

Ежегодно Visa обрабатывает более 200 миллиардов транзакций и анализирует 500 элементов данных в составе каждой транзакции, чтобы обнаружить и остановить мошенничество в режиме реального времени. Работая с сетями платежей в режиме реального времени (Real-Time Payments, RTP) по всему миру, мы применяем многолетний опыт Visa в области искусственного интеллекта, чтобы предотвратить мошенничество во время платежей со счета на счет в RTP-сетях. Visa Protect для платежей со счета на счет уже выявляет 60% случаев мошенничества с платежами в режиме реального времени, ранее не обнаруженных финансовыми учреждениями Великобритании и стран Латинской Америки. Инструмент Visa Protect для платежей со счета на счет будет доступен в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.

Visa Pay

Visa Pay — это платформа формата «платежи как услуга» (payments-as-a-service), которая позволяет банкам быстро запускать новые цифровые услуги для потребителей и торговцев через мобильные банковские приложения, предвосхищая цифровые потребности потребителей. Среди возможностей, интегрированных в Visa Pay, — цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно касание (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управление рисками, токенизация, платформы кошельков и обработка платежей эмитентом через партнера.

Благодаря Visa Pay банки смогут усовершенствовать имеющиеся мобильные приложения. Потребители смогут насладиться преимуществами первоклассного, ориентированного на мобильные устройства опыта цифровых платежей и взаимосовместимых денежных переводов, обеспечивающего усиленную безопасность и меньшие риски мошенничества. Платформа Visa Pay будет представлена в регионе CEMEA в ближайшие месяцы.