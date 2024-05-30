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30 мая, 2024
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HP выпустил 37,5-дюймовый монитор с соотношением сторон 24:10 и множеством портов

HP Series 7 Pro Monitor 738pu

Компания HP выпустила 37,5-дюймовый монитор под названием Series 7 Pro 738pu для рабочих задач. Устройство имеет большой изогнутый экран разрешением WQHD+ (3840 × 1600 пикселей), необычное соотношение сторон (24×10), а также множество интерфейсов.

HP Series 7 Pro Monitor 738pu

В основе HP Series 7 Pro Monitor 738pu используется матрица IPS Black с 8-битной (плюс FRC) глубиной цвета, контрастностью 2000:1 и пиковой яркостью 400 нит. Время отклика матрицы — 5 мс (GtG). Для игр монитор не подходит, поскольку частота обновления ограничена 60 Hz и нет поддержки VRR. Экран отображает 98% гаммы DCI-P3. Есть базовая сертификация VESA DisplayHDR 400.

Монитор получил широкий ряд портов: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-концентратор на пять USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с, один с функцией зарядки 7,5 Вт), один USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) c функцией зарядки 65 Вт и режимом DisplayPort 1.4, один Thunderbolt 4 (Type-C) с зарядкой 100 Вт и DisplayPort 1.4, один выходной Thunderbolt 4 с зарядкой на 15 Вт и один USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) с функцией зарядки 15 Вт (без DisplayPort). Также монитор получил гигабитный разъем LAN, четыре динамика с поддержкой DTS Virtual:X и KVM-переключатель. Подставка позволяет регулировать панель по высоте, наклону и повороту.

Цена HP Series 7 Pro Monitor 738pu составляет $1249.

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