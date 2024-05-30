Samsung интегрирует ИИ-функции в smart-часы Galaxy Watch

Компания Samsung Electronics встроит функции на базе искусственного интеллекта в smart-часы Galaxy Watch с выпуском для них обновления One UI 6 Watch на базе Wear OS 5.
Платформа One UI 6 Watch предлагает дополнительные функции мониторинга здоровья и фитнеса на основе искусственного интеллекта Galaxy AI. Компания заявляет, что технология позволит получать более полную картину состояния здоровья.
Основные функции мониторинга здоровья и фитнеса на основе ИИ:
- Energy Score — для комплексной оценки текущего состояния здоровья на основе данных о пользователе;
- Wellness Tips — для персонализированных рекомендаций по улучшению здоровья;
- Sleep Insights — предлагает более точный и подробный анализ качества сна;
- Workout Routine — для создания оптимальных тренировочных планов;
- Race — для контроля пробежек или велопоездок.
Интегрировав новые функции искусственного интеллекта в smart-часы Galaxy Watch, Samsung намерена значительно расширить их функциональность в области мониторинга здоровья и фитнеса.
Обновление One UI 6 Watch появится ближе к концу года для следующих моделей часов под управлением Wear OS: Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. С июня в ряде регионов будет запущена программа бета-тестирования.