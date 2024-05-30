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30 мая, 2024
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Samsung интегрирует ИИ-функции в smart-часы Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch

Компания Samsung Electronics встроит функции на базе искусственного интеллекта в smart-часы Galaxy Watch с выпуском для них обновления One UI 6 Watch на базе Wear OS 5.

Платформа One UI 6 Watch предлагает дополнительные функции мониторинга здоровья и фитнеса на основе искусственного интеллекта Galaxy AI. Компания заявляет, что технология позволит получать более полную картину состояния здоровья.

Основные функции мониторинга здоровья и фитнеса на основе ИИ:

  • Energy Score — для комплексной оценки текущего состояния здоровья на основе данных о пользователе;
  • Wellness Tips — для персонализированных рекомендаций по улучшению здоровья;
  • Sleep Insights — предлагает более точный и подробный анализ качества сна;
  • Workout Routine — для создания оптимальных тренировочных планов;
  • Race — для контроля пробежек или велопоездок.

Интегрировав новые функции искусственного интеллекта в smart-часы Galaxy Watch, Samsung намерена значительно расширить их функциональность в области мониторинга здоровья и фитнеса.

Обновление One UI 6 Watch появится ближе к концу года для следующих моделей часов под управлением Wear OS: Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 6 и Galaxy Watch 6 Classic. С июня в ряде регионов будет запущена программа бета-тестирования.

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