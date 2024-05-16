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17 мая, 2024
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В iOS 18 появятся функция отслеживания глаз и защита от укачивания в машине

Apple iOS 18

Компания Apple анонсировала новые функции «специальных возможностей», которые появятся в будущей операционной системе iOS 18.

Новые специальные возможности:

  • EyeTracking: люди с ограниченными возможностями смогут управлять iPhone и iPad с помощью взгляда. За отслеживание глаз будет отвечать фронтальная камера. Все данные обрабатываются и хранятся на устройстве, дополнительного оборудования не понадобится;
  • Music Haptics: глухие и слабослышащие люди смогут почувствовать музыку благодаря вибрациям. При включении функции движок Taptic Engine в iPhone будет издавать вибрацию в такт музыке. В ближайшее время разработчики получат доступ к API;
  • Vocal Shortcuts: функция позволяет пользователям назначить определенные фразы для запуска ярлыков приложений и выполнения различных многоступенчатых действий с помощью голоса. Для распознавания речи используется искусственный интеллект;
  • Vehicle Motion Cues: призвана снизить эффект укачивания при использовании iPhone и iPad в двигающемся транспорте. При включении на экране появляются черные точки, которые двигаются в зависимости от движения авто;
  • CarPlay: появятся поддержка голосового управления, настройки цветовых фильтров и распознавания звуков. Кроме того, распознавание звуков сирен выводит специальное предупреждение на экран для слабослышащих водителей;
  • VisionOS: появятся живые субтитры, работающие в режиме реального времени, особые цветные фильтры и другие новшества.

Полноценный анонс iOS 18 ожидается в июне на ежегодном мероприятии WWDC. Все анонсированные нововведения появятся на iPhone до конца этого года.

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