Флагманы линейки Huawei Pura 70 вышли на международном рынке

Компания Huawei представила на глобальном рынке флагманские смартфоны серии Pura 70. В линейку входят четыре модели, но на рынок вышли только три – Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra. Четвертую модель Pura 70 Pro+ решили не выпускать.

Каждая модель представлена только в одной конфигурации:

Pura70 (12/256 Gb) — $775;

Pura70 Pro (12/512 Gb) — $1030;

Pura70 Ultra (16/512 Gb) — $1385.

Цены в Европе:

Pura70 (12/256 Gb) — €999;

Pura70 Pro (12/512 Gb) — €1199;

Pura70 Ultra (16/512 Gb) — €1499.

За предзаказ смартфонов Huawei Pura 70 обещаны бесплатные наушники FreeBuds Pro 3, купоны, которые можно потратить в магазине приложений AppGallery, а также ряд других бонусов. В свободную продажу смартфоны поступят 22 мая.

Функция двусторонней спутниковой связи осталась эксклюзивной для китайских версий. Глобальные версии поставляются с EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2.