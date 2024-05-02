Чат-бот Claude от Anthropic стал доступен на iOS

Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, объявил, что инструмент теперь доступен в приложении для iOS, как для бесплатных, так и для платных пользователей Claude. В скором времени планируется релиз версии для Android.

Ранее доступ к Claude был возможен только через веб-сайт Anthropic.ai, либо через сторонние платформы для моделей искусственного интеллекта. Теперь же, благодаря приложению можно общаться с Claude в любое время и в любом месте, кроме того оно синхронизируется с веб-версией, так что диалоги сохраняются.

Claude выступает в роли чат-бота, а также может анализировать изображения пользователей. Например, распознавать виды птиц на фотографиях и многое другое. Можно загружать документы, такие как PDF-файлы, чтобы проанализировать их и подвести итог длинному документу. Как и во всех моделях ИИ, в ответах могут быть ошибки.

Приложение доступно как в бесплатной версии, так и для подписчиков Claude Pro ($20 в месяц) и группы подписчиков нового тарифа Claude Team ($30 в месяц). Тариф Claude Team предоставляет доступ к моделям Claude минимум 5 участникам группы. Пользователи смогут делиться доступом к Claude с другими участниками группы. Подписчики Claude Team получают все преимущества тарифа Pro, а также возможность делать больше запросов в чате и анализировать более длинные документы по сравнению с пользователями Pro и бесплатными пользователями. Кроме того, тариф Team предоставляет расширенные административные права и возможность быстрого переключения между подпиской Pro и Team.

Напомним, что в марте Anthropic анонсировала линейку Claude 3, включающую три продукта — Haiku, Sonnet и Opus, которые различаются между собой возможностями и количеством параметров.