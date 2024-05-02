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2 мая, 2024
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IBM отчитался за первый квартал 2024 финансового года

IBM

Компания IBM объявила результаты первого квартала 2024 финансового года. Общая выручка за указанный период составила $14,46 млрд., что на 1,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, но меньше прогноза аналитиков в размере $14,55 млрд.

Выручка подразделения по разработке ПО выросла за квартал на 5% до $5,90 млрд., выручка Red Hat выросла на 9%, рост выручки подразделения по автоматизации составил 13%, подразделения по обработке данных и ИИ — 1%.

Консалтинговые услуги принесли компании выручку в размере $5,19 млрд., падение на 0,2%, выручка инфраструктурного подразделения компании упала на 0,7% до $3,08 млрд. Продажи Z Systems увеличились на 9%, доход от гибридной и распределенной инфраструктур вырос на 5 и 6% соответственно. В то же время выручка от сервиса поддержки инфраструктуры упала на 8%. Скорректированная прибыль на акцию (non-GAAP) составила $1,68, в то время как аналитики прогнозировали этот показатель в размере $1,60.

IBM сообщает, что в течение первого квартала она предоставила клиентам 160 тыс. консультаций с использованием ИИ-ассистента для повышения производительности, а также завершила продажу The Weather Company компании Francisco Partners.

После того, как компания сообщила о выручке, оказавшейся ниже прогноза аналитиков, а также о покупке поставщика ПО HashiCorp, ее акции упали на 9%.

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