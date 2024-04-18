Huawei представила флагманские смартфоны новой серии Pura 70

Сегодня в Китае была представлена новая серия флагманских смартфонов Huawei Pura 70. В линейку вошли четыре модели. Вместе с топовым Pura 70 Ultra, с которым можно ознакомится в нашей отдельной заметке, были представлены немного упрощенные версии Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+.

Базовая модель Huawei Pura 70 выполнена в корпусе с плоскими гранями. Смартфон оснащен 10 битным 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760 × 1256 пикселей (460 ppi), динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой дискретизации касания 300 Hz и ШИМ частотой 1440 Hz. Пиковая яркость составляет 2500 нит. Используется защитное стекло Kunlun Glass 2.

В основе смартфона лежит фирменный 7 нм процессор Kirin 9000S1. Объем ОЗУ — 12 Gb, ПЗУ – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. В основную тройную камеру входят 50 Мп датчик (переменная диафрагма f/1.4-4.0, OIS), 12 Мп перископ (f/3.4, OIS, оптический зум 5х, цифровой зум 50х, ЭФР 125 мм) и широкоугольный модуль на 13 Мп (f/2.2). Фронтальная камера расположена в отверстии по центру 13 Мп (f/2.4, AI, HDR, автофокус, запись видео 4K). За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Поддержки технологии спутниковой связи нет.

По характеристикам модели Pura 70 Pro и 70 Pro+ практически идентичны. Разница состоит только в защитном стекле, в системах спутниковой связи и объеме оперативной памяти. Смартфоны получили 10 битный 6,8-дюймовый LTPO OLED-экран с разрешением 2844×1260 пикселей (460 ppi), частотой обновления от 1 до 120 Hz, ШИМ 1440 Hz, частотой дискретизации сенсора 300 Hz, пиковой яркостью 2500 нит и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Pura 70 Pro, как и базовая модель, получил защитное стекло Kunlun второго поколения. А в Pura 70 Pro+ используется стекло Basalt Kunlun Glass.

Модели построены на базе 7 нм процессора Kirin 9010. Основная камера тройная: 50 Мп (f/1.4-4.0, OIS), перископ на 48 Мп (f/2.1, OIS, оптический зум 3.5х, цифровой зум 100х, ЭФР 92,5 мм) и широкоугольный модуль на 12,5 Мп (f/2.2, ЭФР13 мм). Заявлены поддержка HDR, XMAGE, лазерный автофокус, запись видео 4К, сло-мо 1080p@960fps. Селфи-камера такая же, как у базовой модели.

За автономность отвечает аккумулятор на 5050 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки. Есть поддержка спутниковой связи Beidou-3 и Tiantong-4 (только у Pura Pro+) с возможностью отправлять изображения и новые ИИ-функции (такие же, как в Ultra-версии).

Все три модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, модуль NFC, порт USB Type-C (USB 3.1 Gen 1), стереодинамики, ИК-пульт (у базовой нет) и защиту IP68. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес Pura 70 — 157,6 x 74,3 x 7,95 мм, 207 гр, Pro-версий — 162,6 x 75,1 x 8,4 мм, 220 гр. Используется HarmonyOS 4.2.

Цены в Китае:

Huawei Pura 70: 12/256 Gb — $760, 12/512 Gb — $829, 12 Gb/1 Tb — $967;

Huawei Pura 70 Pro: 12/256 Gb — $897, 12/512 Gb — $966, 12 Gb/1 Tb — $1105;

Huawei Pura 70 Pro+: 16/512 Gb — $1105, 16 Gb/1 Tb — $1245.

Продажи Huawei Pura 70 Pro в Китае уже начались, а Pura 70 и 70 Pro+ станут доступны с 22 апреля.