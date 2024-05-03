Epic Games Store бесплатно отдает экшены Orcs Must Die! 3 и Cat Quest II

Epic Games Store предлагает бесплатно две игры: Orcs Must Die! 3 и Cat Quest II. Раздача продлится до 9 мая 19:00 по бакинскому времени.

Orcs Must Die! 3 – в игре нужно истреблять толпы орков с помощью ловушек и разнообразного оружия. В Steam у экшена почти 9000 отзывов, а рейтинг одобрения составляет 84%.

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Cat Quest II — это ролевая игра в вымышленном мире котов и собак, которая имеет высокие оценки от игроков.

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На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно ролевую стратегию Circus Electrique и набор Firestone Idle RPG с бесплатной валютой и предметами. В набор входят 200 самоцветов, 10 обычных сундуков, 5 необычных сундуков, 10 деревянных и 5 железных сундуков, 360 единиц странной пыли, 50 свитков, два аватара, 35 игровых токенов и 5 престижных токенов, а также два особых скина.