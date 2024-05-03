«Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Стамбуле

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии нового Центра прозрачности в Стамбуле, где заинтересованные компании смогут получить информацию о решениях «Лаборатории Касперского», просмотреть исходный код или изучить результаты независимых аудитов. Это знаменует собой дальнейшее расширение инициативы Global Transparency Initiative (GTI), которую компания разрабатывает с 2018 года, повышая доверие к ее продуктам и внутренним процессам и продвигая научно обоснованный подход к оценке безопасности IТ-продуктов.

Открытие Центра прозрачности состоялось в Стамбуле 29 апреля 2024 года при участии основателя и генерального директора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского. Этот Центр будет служить для партнеров и клиентов компании, а также регуляторов в сфере кибербезопасности местом для проверки исходного кода всех локальных продуктов «Лаборатории Касперского», обновлений программного обеспечения и правил обнаружения угроз. Кроме того, посетители могут ознакомиться с результатами независимых аудитов решений компании и получить доступ к Спецификации программного обеспечения (SBOM) — списку программных компонентов, используемых в решениях «Лаборатории Касперского».

Мероприятие, посвященное открытию Стамбульского центра прозрачности, состоялось в Университете Богазичи (Boğaziçi University) в Стамбуле, а также ознаменовалось подписанием Меморандума о взаимопонимании между Kaspersky и университетом. Меморандум о взаимопонимании, подписанный генеральным директором «Лаборатории Касперского» Юджином Касперским и ректором Университета Богазичи профессором д-ром Мехметом Наджи Инджи (Mehmet Naci İnci), направлен на создание основы для взаимного технологического сотрудничества в будущих академических программах.

В качестве ключевого компонента Меморандума Kaspersky и Университет Богазичи запустят Лабораторию прозрачности, которая будет сосредоточена на обучении студентов методологиям и методам оценки качества и надежности решений в цепочке поставок в соответствии с программой компании по наращиванию киберпотенциала, которая является одним из столпов GTI. В работе лаборатории также будет уделяться приоритетное внимание развитию навыков распознавания и навигации по ландшафту киберугроз. Лаборатория прозрачности проведет практические образовательные семинары «Лаборатории Касперского» как в очном, так и в онлайн-формате.

«Наши профессиональные и деловые связи с Турцией сегодня укрепились. В качестве следующего шага в развитии нашего многолетнего сотрудничества мы открываем Центр прозрачности в Стамбуле и закрепляем наше партнерство с Университетом Богазичи. Эти усилия направлены на дальнейшее повышение киберустойчивости страны. Поскольку Турция стремится к цифровизации и служит движущей силой этой тенденции во всем регионе МЕТА, для нас большая честь расширить наш опыт и обмен знаниями с местными организациями, чтобы гарантировать, что их переход к цифровым технологиям будет максимально гладким», — отметил в ходе мероприятия основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Ректор Университета Богазичи профессор д-р Мехмет Наджи Инджи подчеркнул, что в последнее время национальное и международное сотрудничество расширяется, особенно в проектах в области искусственного интеллекта, науки о данных и кибербезопасности. Ректор заявил, что Лаборатория прозрачности будет способствовать студентам, которые хотят продвинуться в этой области

«Это соглашение, в котором подчеркивается важность предоставления приоритета компаниям, которые инвестируют в нашу страну и поощряют передачу технологий, вместо того, чтобы рассматривать нашу страну только как рынок технологий, является крупной инициативой в рамках нашей национальной технологической инициативы. Оно имеет ценность. Глобальные компании по кибербезопасности зачастую воспринимают нашу страну только как рынок для собственных продуктов и не рассматривают возможность инвестирования в развитие Турции. Однако соглашение с «Лабораторией Касперского» является ярким примером, демонстрируя решимость инвестировать в нашу страну», — подчеркнул ректор университета.

Отметим, что Центр прозрачности в Стамбуле — 12-й центр в сети, входящей в состав Kaspersky GTI. Узнать больше о Центрах прозрачности и их местонахождении, можно по этой ссылке.