Самые производительные Android-флагманы и субфлагманы апреля по версии AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам апреля 2024 года.

В рейтинге производительных флагманских смартфонов нет ни одной модели на базе процессоров MediaTek, а большая часть лидеров получила не самый свежий Snapdragon. Лидером рейтинга AnTuTu по-прежнему остается Asus ROG 8 Pro (2 120 210 баллов). Смартфон оказался единственным аппаратом в апрельском списке, оснащенным процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Все остальные модели из топ-10 построены на базе Snapdragon 8 Gen 2. На втором месте — iQOO 12 (2 090 252), на третьем — Red Magic 9 Pro+ (2 080 678).

В Топ-10 также вошли смартфоны Vivo X Fold3 Pro, Vivo X100 Pro, iQOO 12 Pro, iQOO Neo9 Pro, OPPO Find X7 Ultra, Vivo X100 и OnePlus 12.

В рейтинге субфлагманов представлены модели на базе чипов Snapdragon и Dimensity. На первом — OnePlus Ace 3V на базе Snapdargon 7+ Gen 3 (1 441 870), на втором — Realme GT Neo6 SE с тем же процессором (1 429 445), на третьем — Redmi K70E, получивший чип Dimensity 8300 Ultra (1 378 953).

Далее в рейтинге идут следующие модели: Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, OPPO Reno11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro и OnePlus Ace Racing Edition.

Статистика была собрана в период с 1 по 30 апреля 2024 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.