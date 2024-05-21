ASUS представляет Vivobook S 15 – ИИ-компьютер с Copilot+ и поддержкой функций ИИ в Windows 11

Ультратонкий и легкий ноутбук с экраном 15,6” – плод сотрудничества ASUS с Microsoft и Qualcomm.
Компания ASUS провела онлайн-презентацию нового поколения компьютерных устройств с поддержкой искусственного интеллекта и представила Vivobook S 15 (S5507) – певрый ноутбук с Copilot+ на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite, который поддерживает ИИ-функции Windows и множество эксклюзивных ИИ-приложений ASUS.
«Выпуск нашего первого ИИ-компьютера с поддержкой Copilot+ знаменует собой начало нового пути для ASUS – и начало новой эры в развитии персональных компьютеров, – заявил на презентации С.И. Сюй, исполнительный содиректор ASUS. – Устройство на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite представляет собой для нас важное достижение. Мы верим, что такие продукты – это будущее потребительских ПК. Они радикально изменят то, как мы все работаем и учимся, занимаемся творчеством и отдыхаем».
На презентации выступили докладчики из Microsoft и Qualcomm Technologies, в том числе и потому, что ранее состоялась презентация самой компании Microsoft, на которой были официально представлены новые функции Windows и новые стандарты для ПК. Трансляцию события можно увидеть на наших страницах в соцсетях, запись доступна на YouTube-канале ASUS.
«Сейчас очень интересно заниматься устройствами, и сотрудничество с такими партнерами, как ASUS, позволяет нам предлагать нашим пользователям инновационное оборудование, раскрывающее все возможности программного обеспечения на базе ИИ. Тесная инженерная коллаборация сыграла важную роль в том, что эти передовые технологии стали доступными каждому. С выходом Vivobook S 15 с поддержкой Copilot, Recall, and Cocreator мы даем возможность и отдельным пользователям, и организациям достичь большего за счет применения локального и облачного ИИ в формате наших приложений», – отметил Марк Линтон, вице-президент Microsoft по продажам партнерских устройств.
«Я рад, что Qualcomm и ASUS работают вместе над передовыми инновациями, нацеленными на частных потребителей и организации, и наша последняя коллаборация – лучшая на данный момент, – отметил Кристиано Амон, президент и исполнительный директор Qualcomm Incorporated. – Snapdragon X Elite задает новый эталон производительности, и мы с нетерпением ждем, когда в результате нашего сотрудничества с ASUS такие невероятные устройства, как Vivobook S 15, окажутся в руках пользователей».
Vivobook S 15 – первый ИИ-компьютер с Copilot+ нового поколения от ASUS. Его высокую производительность и энергоэффективность при решении задач, связанных с искусственным интеллектом, гарантирует вычислительная платформа Snapdragon X Elite с центральным процессором Qualcomm Oryon и отдельным ИИ-ускорителем. Будучи по-настоящему мобильным устройством, Vivobook S 15 выполнен в тонком (14,7 мм) и легком (1,42 кг) корпусе и способен проработать до 18 часов без подзарядки. Также среди достоинств модели – великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц в сочетании с высококачественной аудиосистемой, сертифицированной фирмой Harman Kardon.
Высочайшая ИИ-производительность
Vivobook S 15 – первый ИИ-компьютер нового поколения с Copilot+ и поддержкой передовых функций искусственного интеллекта Windows. Он работает на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite со встроенным нейропроцессором Qualcomm Hexagon, обеспечивающим локальную обработку ИИ с производительностью 45 TOPS. Пользовательская память может быть представлена твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ, работающим в режиме PCIe 4.0, а оперативная память – 32 гигабайтами LPDDR5X с частотой 8448 МГц.
Среди ИИ-функций нового поколения можно выделить студийные эффекты Windows и камеру AiSense. Камера поддерживает адаптивное затемнение (яркость экрана снижается, когда пользователь отводит от него взгляд) и адаптивную блокировку (ноутбук автоматически блокируется, когда пользователь от него отходит, и разблокируется, когда тот возвращается). Кроме того, Vivobook S 15 – первое устройство ASUS с эксклюзивным ИИ-приложением StoryCube, которое служит для эффективного управления цифровыми материалами. Пользователь сможет сортировать, редактировать и экспортировать исходные файлы с помощью искусственного интеллекта.
Также поддерживаются приложения Live Captions (для создания субтитров в режиме реального времени) и Cocreator (преобразует наброски в завершенные изображения).
Подлинная мобильность
Толщина ноутбука Vivobook S 15 – всего 14,7 мм, а вес – 1,42 кг. Цельнометаллическая конструкция гарантирует повышенную прочность, а сужающаяся форма придает ноутбуку стильный внешний вид, изюминкой которого является выгравированный на крышке логотип.
Аккумулятор емкостью 70 Вт·ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Поддерживается ускоренная подзарядка, а благодаря совместимости с различными зарядными устройствами стандарта USB-C ноутбук легко подзаряжать в мобильных условиях.
Клавиатура оснащается однозонной полноцветной подсветкой, которая настраивается по вкусу пользователя. Для быстрого доступа к ИИ-функциям Windows служит специальная клавиша Copilot, а для удобного взаимодействия с приложениями имеется тачпад с большой площадью поверхности и поддержкой жестов, с помощью которых можно управлять медиаплеером, настраивать яркость экрана и т.д.
Современные интерфейсы
Для подключения всевозможного периферийного оборудования Vivobook S 15 предлагает пользователю полноценный комплект интерфейсов, включающий в себя два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, видеовыход HDMI 2.1, кардридер microSD и комбинированный аудиоразъем. Особо стоит отметить наличие двух портов USB4, которые поддерживают ускоренную подзарядку, подключение внешних мониторов формата 4K и передачу данных на скорости до 40 Гбит/с.
Vivobook S 15 использует беспроводной модуль Qualcomm FastConnect 7800 скоростного стандарта Wi-Fi 7 – в 4,8 раза более быстрого, чем предыдущий Wi-Fi 6. Пропускная способность достигает 5,8 Гбит/с, чего будет более чем достаточно и для плавного стриминга, и для молниеносной загрузки файлов.
Великолепное изображение и завораживающий звук
Любой контент выглядит на ноутбуке Vivobook S 15 великолепно, ведь он оснащается передовым дисплеем ASUS Lumina OLED с диагональю 15,6”, разрешением 3K и исчезающе тонкой рамкой (относительная площадь экрана равна 89%). Отличные скоростные характеристики (частота обновления 120 Гц, время отклика 0,2 мс) гарантируют плавное отображение динамичных сцен. Кроме того, дисплей может похвастать кинематографическим цветовым охватом (100% DCI-P3) и расширенным динамическим диапазоном (VESA DisplayHDR True Black 600). Его эргономичность, в том числе низкий уровень излучаемого им синего света, сертифицирована независимой лабораторией TÜV Rheinland. Для эффективной защиты OLED-панели от выгорания применяется эксклюзивная технология OLED Care. Великолепное изображение дополняет мощный звук встроенной аудиосистемы с сертификацией Harman Kardon, которая поддерживает иммерсивные пространственные эффекты Dolby Atmos.
Таким образом, новый Vivobook S 15 знаменует собой большой шаг вперед в области вычислений на базе искусственного интеллекта. Этим устройством ASUS подтверждает свое стремление к бескомпромиссным инновациям, а участие докладчиков от гигантов отрасли, Microsoft и Qualcomm Technologies, показывает, что технический прогресс – плод совместных усилий. Компьютерная отрасль вступает в новую эпоху, и ASUS продолжает лидировать, предлагая продукцию, все более совершенную и по форме, и по функциональности.
Технические характеристики
|ASUS Vivobook S 15 (S5507)
|Вычислительная платформа
|Qualcomm Snapdragon X Elite
Qualcomm Snapdragon X Plus
|Центральный процессор
|До Qualcomm Oryon
|Нейронный процессор
|До Qualcomm Hexagon (45 TOPS)
|Графический процессор
|До Qualcomm Adreno
|Дисплей
|ASUS Lumina OLED, 15,6”, соотношение сторон 16:9, разрешение 2880 x 1620, частота обновления 120 Гц, тонкая рамка NanoEdge (относительная площадь экрана – 89%), время отклика 0,2 мс, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 600, ΔE < 1, пиковая яркость 600 кд/м2
|Корпус
|Материалы: металлическая крышка
Цвет: холодное серебро (Cool Silver)
|Операционная система
|Windows 11 Home/Pro
|Оперативная память
|До 32 ГБ, LPDDR5X, 8448 МГц
|Накопитель
|Твердотельный, до 1 ТБ, PCIe 4.0
|Связь
|Wi-Fi 7 (двухдиапазонный 802.11ax)
Qualcomm FastConnect 7800
Bluetooth 5.4
|Камера
|ИК-камера формата FHD
Технология AiSense: поддержка студийных эффектов Windows, адаптивного затемнения, адаптивной блокировки
|Интерфейсы и разъемы
|2 x USB4
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI 2.1 TMDS
1 x Комбинированный аудиоразъем
1 x Кардридер microSD
|Клавиатура
|Настраиваемая однозонная полноцветная подсветка
Клавиатура ASUS ErgoSense с клавишей Copilot и клавишей для смайликов
Низкий уровень шума
|Тачпад
|ASUS ErgoSense
Жестовое управление Smart Gesture
Бесшумная работа
|Аудиосистема
|Аудиоэффекты Dolby Atmos
Сертификация Harman Kardon
Интеллектуальный усилитель
ASUS Audio Booster
|Аккумулятор
|70 Вт·ч, до 18 часов автономной работы2
|Блок питания
|90 Вт
|Размер
|352,6 x 227 x 14,7~15,9 мм
|Вес
|1,42 кг
Старт предзакза
ASUS объявляет о старте предзаказа на Vivobook S 15 (S5507) первый ноутбук с Copilot+ на базе вычислительной платформы Snapdragon X Elite! Все пользователи, которые оформят предзказаз у официальных партнеров ASUS получат выгоду до 15%!
Список партнеров можно найти по ссылке или на официальном сайте ASUS:
Доступность и цена
ASUS Vivobook S 15 поступит в продажу в конце июня. Подробную информацию можно получить в региональном представительстве ASUS.