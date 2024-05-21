Майкл Делл на Dell Technologies World: «Все, что было раньше, на самом деле было шоу перед настоящей игрой»

20 мая в Лас-Вегасе стартовало ежегодное мероприятие Dell Technologies World 2024. Выступая на открытии конференции генеральный директор и председатель компании Майкл Делл отметил, что сегодня мы находимся на пути к следующему этапу технологического развития, основанному на искусственном интеллекте. «Волна искусственного интеллекта будет масштабной, все, что было раньше, на самом деле было шоу перед настоящей игрой», — сказал генеральный директор Dell.

«Использование инструментов искусственного интеллекта на предприятиях по всему миру в ближайшие несколько лет выйдет на совершенно новый уровень, поскольку оборудование, необходимое для обеспечения его эффективной работы, наконец начнет появляться на рынке. Мы внедряем технологии, которые дадут толчок развитию научных технологий и разработок, чтобы изменить то, как мы живем и работаем. Волна искусственного интеллекта огромна, — продолжил Майкл Делл. — В конечном итоге применение искусственного интеллекта будет похоже на то, как мы сегодня пользуемся интернетом. Оно будет таким же повсеместным, как интернет, как электричество, и затронет каждую отрасль, каждую организацию».

В то же время Майкл Делл предупредил, что наряду со всем энтузиазмом и позитивными ожиданиями, существуют и возможные негативные последствия от искусственного интеллекта, если технология будет использоваться во злонамеренных целях. «Каждый будет иметь доступ к этой технологии, и она быстро станет умнее и мощнее, а в чужих руках она станет серьезной угрозой. Искусственный интеллект должен обучаться в соответствии с параметрами нашей морали, наших убеждений и наших законов, — отметил Майкл Делл, который также изложил философию своей компании «AI for human progress», перечислив проекты и варианты использования, начиная от здравоохранения и заканчивая защитой окружающей среды. — Мы готовы поддержать государственных лидеров и вместе формировать безопасное, инновационное и инклюзивное будущее для искусственного интеллекта, принимая правильные решения».