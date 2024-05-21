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22 мая, 2024
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Microsoft представил функцию Recall для записи всех действий пользователя в Windows 11

Microsoft Recall

Компания Microsoft представила новую функцию будущих ИИ-ноутбуков на Windows под названием Recall. Это функция для поиска по истории взаимодействия пользователя с ПК. Благодаря ей пользователь всегда может вернуться к выполнению задач или просмотру сайтов, с которыми взаимодействовал ранее. Например, можно вернуться на день назад, когда пользователь говорил по видеосвязи, и перевести разговор в текст с помощью функции Live Captions.

Инструмент Recall отображает на временной шкале, похожей на Timeline из Windows10, фактически все действия пользователя в Windows 11. Используя ИИ-поиск пользователь может делать запросы на естественном языке, чтобы найти какую-то интересующую его информацию из прошлого.

Для нормальной работы функции потребуется современный компьютер с сертификацией Copilot Plus PC, 16 Gb ОЗУ, нейропроцессор и SSD на 256 Gb. Свободного места должно быть не менее 50 Gb, а 25 Gb будет достаточно для хранения информации за три месяца.

Пользователь может расширить объем доступного для хранения данных места в настройках компьютера. Старые данные будут автоматически удаляться для записи новых, как только закончится объем выделенного для хранения пространства.

Microsoft обещает, что проиндексированная с помощью Recall информация останется конфиденциальной и будет хранится локально на устройстве. Пользователь может приостанавливать индексацию или удалять уже записанные данные. При желании функцию можно будет отключить.

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