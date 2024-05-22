Acer Swift 14 AI: процессоры Snapdragon X и автономность до 16 часов

Компания Acer выпустила ноутбук Swift 14 AI на базе новейших чипов Snapdragon X. Кроме того, устройство получило емкий аккумулятор и большой объем памяти.

Acer Swift 14 AI оснащен 14,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Крышка ноутбука откидывается на 180 градусов.

В зависимости от конфигурации Swift 14 AI работает на базе Snapdragon X Elite или Snapdragon X Plus. Объем оперативной памяти – 16 или 32 Gb, емкость встроенной – 1 Tb.

Заявленное время автономной работы достигает 16 часов. В оснащение ноутбука также входят по два порта USB Type-C и USB 3.2, веб-камера с разрешением 1440p, тачпад с подсветкой и быстрый доступ к Microsoft Copilot AI. Есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Вес составляет 1,36 кг.

Цена Acer Swift 14 AI за версию с процессором Snapdragon X Plus и 16 Gb/1 Tb памяти составляет $1099, вариант на Snapdragon X Elite с тем же объемом памяти — $1249.