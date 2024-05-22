Adobe добавила в Lightroom ИИ-функцию Generative Remove

Компания Adobe добавила в фоторедактор Lightroom функцию Generative Remove. Инструмент основан на генеративной модели искусственного интеллекта Firefly и позволяет легко редактировать объекты на фотографиях.

Generative Remove позволяет стереть любые нежелательные элементы с фотографии и «закрасить» очищенные области. В Adobe заявили, что ИИ способен редактировать даже самые сложные фоны и окружения, включая удаление пятен с узорчатой рубашки, складок на скатерти при съемке еды или лишних отражений в воде.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Generative Remove можно будет использовать бесплатно на мобильных устройствах, настольных компьютерах, в Lightroom Classic и в веб-версии Lightroom, но пока функция находится на стадии бета-тестирования.

Также компания открыла доступ к функции на базе искусственного интеллекта Lens Blur всем пользователям Lightroom. Lens Blur предлагает ряд предустановок, устраняющих необходимость ручной настройки параметров. Пользователи просто выбирают набор настроек, а Lightroom автоматически применяет эффект размытия.