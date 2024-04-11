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11 апреля, 2024
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Вышел первый сезон сериала по мотивам франшизы Fallout

Fallout

В сервисе Amazon Prime Video состоялась премьера сериала, основанного на видеоигровой франшизе Fallout. В первый сезон вошло восемь эпизодов, каждый из которых длится около часа.

Действие шоу разворачивается через 200 лет после ядерной войны. Отважной девушке Люси приходится покинуть убежище 33 ради спасательной миссии. Она отправляется в путешествие по пустошам и сталкивается с множеством опасностей. Над сериалом работали авторы «Мира Дикого Запада» от HBO — Джонатан Нолан и Лиза Джой. Роли главных персонажей исполнили Элла Пернелл («Шершни»), Аарон Мотен («Однажды ночью»), Уолтон Гоггинс («Правосудие») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»).

Сериал получил высокие оценки от критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 93%. Журналисты назвали сериал одной из лучших адаптаций видеоигр. Сериал Fallout — яркая постапокалиптическая история, наполненная черным юмором и сатирой, которые отлично передают атмосферу оригинальных игр, написал обозреватель IGN. По его словам, у Джонатана Нолана и Лизы Джой получилась одна из лучших адаптаций видеоигр, которая по качеству исполнения стоит на уровне с шоу «Одни из нас» от HBO. Что касается минусов, то в конце сериал задает больше вопросов, чем дает ответов, написал журналист Collider.

Пока что сериал пока не продлили на второй сезон, но авторам уже предложили налоговые послабления в случае его производства в Калифорнии.

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