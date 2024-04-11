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11 апреля, 2024
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Acer представил новый игровой ноутбук Predator Helios Neo 14

Acer Predator Helios Neo 14

Компания Acer расширила ассортимент серии игровых ноутбуков Predator Helios Neo новой моделью с 14-дюймовым экраном. Ранее в линейку входили только 16- и 18-дюймовые модели.

Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) предлагает на выбор несколько вариантов дисплея: IPS-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz, IPS-панель с 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Hz, а также IPS-панель с разрешением 3072 × 1920 пикселей и частотой обновления 165 Hz. Для всех версий заявляется 100% охват цветового пространства sRGB и поддержка технологии Nvidia Advanced Optimus.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core Ultra вплоть до версии Ultra 9 185H (16 ядер с частотой до 5,1 GHz) и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 Gb памяти) в максимальной конфигурации. За отвод тепла отвечает система охлаждения, состоящая из двух вентиляторов и металлических вставок для CPU. По заверению производителя, она обеспечивает поддержание оптимальной температуры даже во время продолжительной нагрузки.

Набор интерфейсов включает порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, USB Type-A и HDMI 2.1, а также слот для microSD. В оснащение также входят батарея на 73 Вт·ч, блок питания мощностью 230 Вт, модуль Wi-Fi 6E и FHD-веб-камера.

Ноутбук Acer Predator Helios Neo 14 станет доступен в продаже с мая по цене от $1799.

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