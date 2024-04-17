spot_img
18 апреля, 2024
ДомойSoftwareИгрыВыручка с Fallout Shelter увеличилась на 232% после выхода сериала

Выручка с Fallout Shelter увеличилась на 232% после выхода сериала

Fallout Shelter

Сериал, основанный на видеоигровой франшизе Fallout, вышел в сервисе Amazon Prime Video 11 апреля. За два дня до этого ежедневная выручка с Fallout Shelter составляла около 20 тысяч долларов.

Согласно данным аналитического агентства Sensor Tower, уже к 13 апреля она приблизилась к 80 тысячам в сутки, увеличившись более чем на 232%, пишет портал GamesIndustry.biz. Количество ежедневных загрузок тоже изменилось — с 15 тысяч до 60 (на 346%).

Жирная линия — выручка игры, точечная — количество загрузок

Отмечается, что Fallout Shelter поднялся на седьмое место в чарте бесплатных релизов на iOS в США — это лучший показатель с июня 2018 года. После выхода сериала у игроков также увеличился интерес к основным частям серии. Журналисты называют сериал одной из лучших адаптаций видеоигр.

Кроме того, Bethesda раскрыла характеристики главных героев сериала Fallout, которых добавили в Fallout Shelter.

Предыдущая статья
AMD представила процессоры серии Ryzen Pro для ноутбуков и ПК
Следующая статья
HUAWEI Pura 70 kamerasının texniki xüsusiyyətləri etibarlı mənbə tərəfindən açıqlanıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,051ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»