Выручка с Fallout Shelter увеличилась на 232% после выхода сериала

Сериал, основанный на видеоигровой франшизе Fallout, вышел в сервисе Amazon Prime Video 11 апреля. За два дня до этого ежедневная выручка с Fallout Shelter составляла около 20 тысяч долларов.

Согласно данным аналитического агентства Sensor Tower, уже к 13 апреля она приблизилась к 80 тысячам в сутки, увеличившись более чем на 232%, пишет портал GamesIndustry.biz. Количество ежедневных загрузок тоже изменилось — с 15 тысяч до 60 (на 346%).

Отмечается, что Fallout Shelter поднялся на седьмое место в чарте бесплатных релизов на iOS в США — это лучший показатель с июня 2018 года. После выхода сериала у игроков также увеличился интерес к основным частям серии. Журналисты называют сериал одной из лучших адаптаций видеоигр.

Кроме того, Bethesda раскрыла характеристики главных героев сериала Fallout, которых добавили в Fallout Shelter.