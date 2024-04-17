В Fallout Shelter добавили главных героев сериала, раскрыв их характеристики S.P.E.C.I.A.L.

Bethesda раскрыла характеристики S.P.E.C.I.A.L. главных героев сериала Fallout, которых добавили в Fallout Shelter. В игре появились четыре героя из сериала: Люси Маклин, Гуль, Максимус и владелица магазина в Филли Ма Джун.

Показатели по шкале S.P.E.C.I.A.L.:

Люси

Сила — 4

Восприятие — 7

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 6

Ловкость — 5

Удача — 7

Гуль

Сила — 5

Восприятие — 6

Выносливость — 7

Харизма — 7

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 4

Максимус

Сила — 7

Восприятие — 6

Выносливость — 6

Харизма — 5

Интеллект — 4

Ловкость— 7

Удача — 5

Ма Джун:

Сила — 5

Восприятие — 7

Выносливость — 5

Харизма — 7

Интеллект — 6

Ловкость — 4

Удача — 6

После выхода сериала интерес к играм Fallout значительно вырос.