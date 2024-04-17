В Fallout Shelter добавили главных героев сериала, раскрыв их характеристики S.P.E.C.I.A.L.

Bethesda раскрыла характеристики S.P.E.C.I.A.L. главных героев сериала Fallout, которых добавили в Fallout Shelter. В игре появились четыре героя из сериала: Люси Маклин, Гуль, Максимус и владелица магазина в Филли Ма Джун.
Показатели по шкале S.P.E.C.I.A.L.:
Люси
- Сила — 4
- Восприятие — 7
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 6
- Ловкость — 5
- Удача — 7
Гуль
- Сила — 5
- Восприятие — 6
- Выносливость — 7
- Харизма — 7
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 4
Максимус
- Сила — 7
- Восприятие — 6
- Выносливость — 6
- Харизма — 5
- Интеллект — 4
- Ловкость— 7
- Удача — 5
Ма Джун:
- Сила — 5
- Восприятие — 7
- Выносливость — 5
- Харизма — 7
- Интеллект — 6
- Ловкость — 4
- Удача — 6
После выхода сериала интерес к играм Fallout значительно вырос.