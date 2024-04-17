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18 апреля, 2024
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В Fallout Shelter добавили главных героев сериала, раскрыв их характеристики S.P.E.C.I.A.L.

Fallout Shelter

Bethesda раскрыла характеристики S.P.E.C.I.A.L. главных героев сериала Fallout, которых добавили в Fallout Shelter. В игре появились четыре героя из сериала: Люси Маклин, Гуль, Максимус и владелица магазина в Филли Ма Джун.

Показатели по шкале S.P.E.C.I.A.L.:

Люси

  • Сила — 4
  • Восприятие — 7
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 6
  • Ловкость — 5
  • Удача — 7

Гуль

  • Сила — 5
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 7
  • Харизма — 7
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 4

Максимус

  • Сила — 7
  • Восприятие — 6
  • Выносливость — 6
  • Харизма — 5
  • Интеллект — 4
  • Ловкость— 7
  • Удача — 5

Ма Джун:

  • Сила — 5
  • Восприятие — 7
  • Выносливость — 5
  • Харизма — 7
  • Интеллект — 6
  • Ловкость — 4
  • Удача — 6

После выхода сериала интерес к играм Fallout значительно вырос.

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