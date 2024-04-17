AMD представила процессоры серии Ryzen Pro для ноутбуков и ПК

Компания AMD представила новую серию процессоров Ryzen Pro, которые оснащены технологией Ryzen AI, включая архитектуру ЦП AMD Zen 4, графический процессор с архитектурой RDNA 3 и NPU с архитектурой XDNA. Были представлены мобильные процессоры Ryzen Pro 8040 Hawk Point и Ryzen 8000 Phoenix для настольных систем ПК. Линейка в общей сложности включает 16 процессоров.

Новые 4-нм процессоры с интеграцией технологии AMD Pro обеспечивают значительное повышение производительности, энергопотребления и возможностей искусственного интеллекта. Они поддерживают новейший стандарт Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 для расширения возможностей подключения.

Процессоры Ryzen Pro 8040 основаны на потребительских чипах Hawk Point. Серия HS предназначена для создателей контента и пользователей мобильных рабочих станций, имеет восемь ядер, 16 потоков и тактовые частоты от 4,0 до 5,2 GHz. Процессоры серии HS могут справляться с требовательными задачами, но потребляют больше энергии — от 35 до 54 Вт. Серия U — более энергоэффективный вариант: такие процессоры, как Ryzen 7 PRO 8840U и Ryzen 5 PRO 8640U, имеют то же количество ядер и тактовую частоту, что и процессоры серии HS, но потребляют на 15-28 Вт меньше энергии. Модель Ryzen 5 Pro 8540U поставляется без встроенного NPU.

Серия для профессиональных настольных ПК Ryzen Pro 8000 включает в себя линейки G и GE, в которых представлены процессоры Ryzen 7, 5 и 3. Пользователи, которым важна высокая производительность, могут выбрать серию G, в которой представлены такие процессоры, как Ryzen 7 Pro 8700G с 8 ядрами, 16 потоками и тактовыми частотами от 4,2 до 5,1 GHz. Но процессоры серии G отличаются более высоким энергопотреблением — от 45 до 65 Вт. Для тех, кто ищет баланс между производительностью и эффективностью, лучше всего подойдет серия GE. Процессоры, такие как Ryzen 5 Pro 8600GE, имеют такое же количество ядер и тактовую частоту, как и серия G, но потребляют на 35 Вт меньше, чем серия G.

AMD уже предлагает обновленные OEM-платформы, созданные на базе процессоров серий 8040 и 8000. Серия Ryzen Pro теперь также доступна OEM-партнерам AMD.