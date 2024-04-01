В Telegram стали доступны бизнес-аккаунты и монетизация

Мессенджер Telegram представил крупное обновление. Теперь каждый пользователь может превратить свой аккаунт в Telegram в бизнес-аккаунт и получить доступ к различным функциям для бизнеса, например, часы работы и адрес, быстрые ответы, автоматические сообщения, настройка сообщения на пустой странице чата, поддержка чат-ботов и многое другое. Кроме того, у владельцев каналов появилась возможность получать 50% дохода от рекламы.

Часы работы и адрес

В профиле можно указать часы работы и адрес своей компании, а также отметить ее местоположение на карте.

Вид нового чата

Владелец бизнес-аккаунта может добавить собственный текст и стикер на страницу пустого чата, в котором пока нет ни одного сообщения. Например, можно разместить информацию о товарах и услугах или приветствовать новых клиентов стикером с символикой бренда.

Быстрые ответы

Можно создавать быстрые ответы с заранее заготовленными сообщениями, в которых поддерживаются форматирование текста, ссылки, стикеры, файлы и медиафайлы.

Приветственные сообщения

Можно добавлять приветственное сообщение, которое автоматически будет отправляться всем, кто пишет вам впервые. В приветственном сообщении также можно дать ответы на часто задаваемые вопросы или указать дополнительную информацию о вашей компании.

«Нет на месте»

Также можно настроить автоматическое сообщение о том, что вас нет на месте, например, в нерабочие часы или на время отпуска.

Теги для чатов

С Telegram для бизнеса или подпиской Telegram Premium к чатам можно добавлять цветные теги с названиями папок, в которых они находятся. Теги позволяют различать клиентов в списке чатов, например, быстро понять, на какой стадии находится их заказ, или по какому поводу они к вам обратились.

Ссылки на чат

Ссылки на чат можно размещать в виде кнопок, например, «Забронировать столик» или «Узнать статус заказа». При нажатии на такую ссылку сразу откроется чат в Telegram, а в поле ввода у пользователя появится текст предложенного вами сообщения.

Чат-боты для бизнеса

К бизнес-аккаунту можно подключить бота, который поможет автоматизировать работу.

Авторы Telegram-каналов с 1000 и более подписчиками могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Доход приходит в виде криптовалюты TON.

Для программы вознаграждения поддерживается новый тип рекламных объявлений, которые можно оплатить с помощью Toncoin — криптовалюты на базе блокчейна TON.