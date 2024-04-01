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2 апреля, 2024
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Hack4Good и STEP IT Academy проведут хакатон для web-разработчиков

Hack4Good

Hack4Good и Академия STEP IT организуют некоммерческий хакатон для web-разработчиков. Принять участие в хакатоне могут студенты профессиональной компьютерной академии STEP IT, владеющие азербайджанским и русским языками. Команды могут включать до трех человек.

Мероприятие будет состоять из двух этапов:

  1. Создание проекта (8-25 апреля). Участники получат 15 дней для воплощения своих проектов.
  2. Презентация (27 апреля). Участники представляют свои проекты в STEP IT Academy перед судьями и зрителями.

Участники должны создать проект на одну из двух тем (темы будут разглашены в первый день хакатона). Проект обязан содержать презентацию и десктопное приложение, а также базироваться на допустимых в рамках хакатона языках программирования:

  • Разработка приложения — C#, C++, Java, Python;
  • API-подключение — C#, Node.js, Python;
  • Менеджмент базы данных — MSSQL, MySQL, MongoDB, PostgreSQL.

Победителей хакатона ожидают следующие награды:

  • 1 место — мониторы Xiaomi Mi Desktop Monitor 27”;
  • 2 место — клавиатуры;
  • 3 место — мышки Logitech.

Присоединяйтесь к нам чтобы не упустить возможность посоревноваться с друзьями, повысить навыки программирования и проведения презентаций, а также выиграть ценные призы!

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