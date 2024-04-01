Hack4Good и STEP IT Academy проведут хакатон для web-разработчиков

Hack4Good и Академия STEP IT организуют некоммерческий хакатон для web-разработчиков. Принять участие в хакатоне могут студенты профессиональной компьютерной академии STEP IT, владеющие азербайджанским и русским языками. Команды могут включать до трех человек.

Мероприятие будет состоять из двух этапов:

Создание проекта (8-25 апреля). Участники получат 15 дней для воплощения своих проектов. Презентация (27 апреля). Участники представляют свои проекты в STEP IT Academy перед судьями и зрителями.

Участники должны создать проект на одну из двух тем (темы будут разглашены в первый день хакатона). Проект обязан содержать презентацию и десктопное приложение, а также базироваться на допустимых в рамках хакатона языках программирования:

Разработка приложения — C#, C++, Java, Python;

API-подключение — C#, Node.js, Python;

Менеджмент базы данных — MSSQL, MySQL, MongoDB, PostgreSQL.

Победителей хакатона ожидают следующие награды:

1 место — мониторы Xiaomi Mi Desktop Monitor 27”;

2 место — клавиатуры;

3 место — мышки Logitech.

Присоединяйтесь к нам чтобы не упустить возможность посоревноваться с друзьями, повысить навыки программирования и проведения презентаций, а также выиграть ценные призы!