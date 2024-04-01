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2 апреля, 2024
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Azercell продолжает поддерживать развитие молодежи в сфере информационных технологий

Azercell

Для школьников, проходящих подготовку к международным олимпиадам по информатике был организован «Novruz kamp».

С 23 по 26 марта 2024 года в средней школе химико-биологического профиля города Шамкир были организованы интенсивные занятия по подготовке к международным олимпиадам. В лагере школьники ежедневно принимали участие в соревнованиях, организованных в формате международных олимпиад, и занимались разбором поставленных задач. Лагерь проходил при участии тренеров, ведущих подготовку национальной команды, а также выпускников, успешно представлявших нашу страну на различных соревнованиях в предыдущие годы.

Отметим, что процесс подготовки к олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке Azercell. За годы партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования команда, успешно представляющая нашу страну на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, завоевала в общей сложности 60 медалей, в числе которых 4 золотые, 16 серебряных и 40 бронзовых.

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