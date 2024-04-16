ULTRA Technologies: 25 лет под лозунгом «Always Innovation»

25 лет для IT-компании — это рубеж, на котором колоссальный опыт позволяет покорять новые вершины, а зрелость сочетается с энергией и творческим началом. На протяжении всей истории ULTRA Technologies не изменяла своему лозунгу, звучащему как «Always Innovation». Именно постоянное стремление к инновациям позволило компании занять достойное место на азербайджанском рынке системной интеграции, стать разработчиком и производителем собственных продуктов, не забывая при этом про индивидуальный подход к потребностям клиентов. За эти годы компания, стоявшая у истоков отечественного IТ, прошла путь, отражающий все вехи развития отрасли, со всеми ее взлетами и падениями. О том, как сегодня ULTRA Technologies формирует современные тренды и создает образ будущего на IT-рынке Азербайджана, читайте в нашем интервью с генеральным директором компании Магомедом Зульфугарлы.

— В чем заключается особенность пути развития, который выбрала ULTRA Technologies?

— В момент создания нашей компании, в 1999 году, на рынке Азербайджана уже были компании, работавшие с такими популярными мировыми брендами, как Cisco, Dell, HP и другими. Но ULTRA (ребрендинг компании был проведен в октябре 2014 года — прим. ред.) пошла по другому пути, выбрав партнерство с корпорацией Intel и получив статус Premier Provider от этого всемирно известного производителя микропроцессоров. Это позволило нам не только наполнить рынок официальными продуктами вендора, но и активно включиться в процесс сборки компьютеров, переломив ситуацию с популярностью готовых решений. С учетом растущего спроса на индивидуальные решения, наше портфолио стало пополняться продуктами производителей системных плат, оперативной памяти и т.д. Конечно, сложно было продвигать неизвестные до этого момента на рынке продукты компаний Biostar, GIGABYTE, D-Link, Kingston и других, но постепенно они занимали свою нишу. Наша приверженность девизу «Always Innovation» и постоянное желание привнести на рынок что-то новое были высоко оценены партнерами. Например, в начале 2000-х годов компания Intel при проведении мировых презентаций своих продуктов устраивала их параллельные трансляции и в Баку. А в 2004 году в Бакинском бизнес-центре нами совместно с Intel была открыта первая в Закавказье зона беспроводного доступа в интернет, что стало одним из знаковых проектов ULTRA.

— Как менялась компания за годы своей работы?

— Начинали мы как дистрибьюторская компания, но в 2003 году было принято решение создать национальный бренд, начав собирать компьютеры, ноутбуки и другую технику. И уже в начале 2004 года мы вышли на рынок с брендом Nexus. В те годы было много попыток запустить национальный бренд компьютеров, но Nexus был лидером рынка практически на протяжении 10 лет. Без ложной гордости я даже могу сказать, что продуктами этого бренда, включая ноутбуки, планшеты, мониторы и телевизоры, пользуются до сих пор. И обусловлено это тем, что процесс сборки техники в рамках бренда Nexus соответствовал всем технологическим нормам подобного производства. Мы тщательно выбирали поставщиков абсолютно всех комплектующих, а в сборочном цеху, где работало около 20 человек, готовое оборудование проходило все необходимые этапы тестирования, включая тестирование качества сборки, установленного программного обеспечения и даже стресс-тесты. Nexus привлекал не только качеством, оригинальными названиями линеек продуктов, но и ценой, которая была ощутимо ниже готовых решений крупных вендоров, а также расширенной гарантией, обеспечиваемой постоянным наличием на наших складах всех необходимых комплектующих. Но в 2011-2012 годах ситуация на рынке Азербайджана, как во всем мире, серьезно изменилась. Маржинальность аппаратных решений стала стремительно снижаться, поэтому нами было принято решение о закрытии производства устройств Nexus.

Параллельно с выводом на рынок бренда Nexus компания приступила к реализации ряда проектов в сфере системной интеграции. Так, например, ULTRA стала первой компанией, подключившейся к Общенациональной образовательной программе. Кстати, мы до сих пор принимаем самое активное участие в цифровизации образовательного сектора. И этот тренд в компании серьезно стал развиваться в 2008 году, когда была выработана стратегия полноценного перехода в сферу системной интеграции с параллельным развитием собственного направления по разработке программных продуктов. Именно тогда у нас появилась команда разработчиков, которая занималась не только созданием ПО для упрощения процессов внутри самой компании, но и выводом на рынок программных решений в области образования и документооборота, инструментов для HR-отделов, библиотек и т.д. И с 2013 года львиная доля нашего оборота складывается из проектов в области системной интеграции и собственных программных решений.

В то же время мы продолжаем постоянно развивать отношения с нашими стратегическими партнерами, увеличиваем и подтверждаем статусы по всем ключевым брендам, с которыми работаем, и все время находимся в поиске новых направлений для дальнейшего развития бизнеса. Например, в последние годы мы стали уделять большое внимание сфере кибербезопасности, а сейчас ищем возможности внедрения в наши продукты алгоритмов искусственного интеллекта. Делаем большой акцент на развитии своего штата специалистов в этой сфере, а также создаем благоприятные условия не только для получения ими соответствующих сертификатов, но и непосредственно условий для работы. С каждым годом ULTRA Technologies становится более профессиональной, не изменяя при этом своим основным принципам.

— Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу технологического отставания нашей страны. Если 25 лет назад это явно бросалось в глаза, то как обстоят дела сегодня?

— Наша деятельность тесно связана с поездками за рубеж и, видя текущую обстановку в мире, я бы уже не сказал, что технологическое и инфраструктурное отставание Азербайджана так заметно. Безусловно, какие-то технологические новинки появляются на нашем рынке с задержкой на 2-3 месяца, но это связано, скорее, с нюансами логистики. Кстати, почти вровень с мировым рынком мы идем и по программному направлению, а в некоторых случаях внедренные в Азербайджане решения выглядят даже более современными. То, что сделано в нашей стране в отношении цифровизации государственных услуг и в банковском секторе, выглядит намного предпочтительнее, чем в большинстве стран мира, даже в самых развитых. Где еще вам предоставят возможность получения паспорта буквально за несколько часов и смены водительских прав за 10-15 минут? А возможность оформления электронной визы прямо в аэропорту за считанные минуты? Может быть мы отстаем в плане развития от ряда стран по внедрению сверхтехнологичных разработок. Какой-то момент в этом связан и с нашим консерватизмом, что приводит к задержке принятия каких-либо инновационных решений. Но если брать средний мировой уровень, то мы на достаточно хороших позициях.

— Что вы можете сказать о возможности выхода наших программных продуктов на зарубежные рынки?

— В Азербайджане есть несколько компаний, чьи решения активно используются за рубежом. Проявляют интерес и к нашим разработкам, таким как DocNet (Система документооборота), ALİSA (Система по автоматизации библиотек) и EduMan (Система управления образовательными учреждениями). Но в мире в сфере подобных решений царит жестокая конкуренция, поэтому, чтобы твой продукт реально привлек к себе внимание, выходить на мировой рынок необходимо с революционными решениями. К сожалению, пока таких прорывных идей я не видел, хотя экосистема стартапов в Азербайджане серьезно развивается последние годы. И я бы не сказал, что это только наша проблема. Рынок ориентируется на такие страны, как США, Китай, Израиль, Великобритания и т.д., которые уже несколько десятилетий задают тренды в этой области. Но если вы посмотрите на не менее известные Австрию, Нидерланды или Италию, то сможете вспомнить какого-либо вендора или разработчика из этих стран? Для появления революционных продуктов в какой-либо стране необходим ряд факторов, включая соответствующую школу мышления, развитую экосистему и многое другое. Пока предпосылок для появления таких продуктов у нас я не вижу, но зато каждый день вижу талантливых ребят, которые стараются что-то сделать. И мы готовы в них инвестировать. Также очень надеюсь, что участие ULTRA Technologies в Клубе ангел-инвесторов, созданном в Азербайджане в 2022 году, как-то поспособствует этому прорыву.

— В чем заключаются причины лояльности компании ваших сотрудников?

— Любая компания в процессе своего становления проходит несколько этапов. И первый этап я бы охарактеризовал как «семейное» предприятие, в рамках которого зарождаются определенные ценности и философия компании. У нас они остаются простыми и понятными любому сотруднику даже на текущем этапе, когда штат компании превышает 100 человек, а многие из наших сотрудников прошли период роста от обычного работника до топ-менеджера. Они видят четкие цели, стоящие перед компанией, и видят потенциальные возможности для своего роста в ней. Они чувствуют, как компания оценивает их усилия, способствуя карьерному росту и повышению материального благосостояния. Этот этап корпоративного управления требует не меньшего внимания и не меньшей искренности к людям со стороны руководящего состава.

Вы, наверное, обратили внимание, что компания с периодичностью в 6-7 лет меняет офисы? Это тоже один из элементов нашей политики по отношению к сотрудникам, в рамках которой мы регулярно проводим опросы внутри ULTRA Technologies, пытаясь выяснить все моменты, оказывающие влияние на мотивацию персонала компании. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить демократичный дух нашей компании, который формировался на протяжении многих лет. И переезд в новый офис был связан с необходимостью внести что-то новое в рабочую обстановку, изменить условия работы на более комфортные. Эффект от реагирования на такие запросы мы чувствуем практически на все 100%. То же самое касается и возможностей, которые компания предоставляет в плане организации гибридной работы. Мы предлагаем очень гибкие условия и с пониманием относимся к пожеланиям сотрудников.

— Можете вспомнить самые сложные годы в истории компании?

— Безусловно, мы, как и любая компания на рынке, не развивались в отстранении от происходящих процессов, в том числе и глобальных. Как таковых спадов у нас не было, но со сложными этапами мы столкнулись во время мирового экономического кризиса, с 2014 по 2016 годы, отразившегося и на Азербайджане, а также в первый год пандемии. Но именно эти годы послужили отправной точкой для активизации новых процессов внутри компании и оптимизации ее деятельности. Кстати, если вернуться к теме удаленной и гибридной работы, то я считаю, что именно пандемия показала, насколько человек социален. Все-таки мы должны видеться, обсуждать планы не по мессенджерам, спорить, общаться. Даже такой вид нашей беседы, когда мы сидим друг напротив друга и общаемся, более продуктивен, чем я бы просто прислал заранее подготовленные ответы. Возможности, которые предоставляет офис людям в плане общения, незаменимы, и его наличие очень благоприятно влияет на весь рабочий процесс.

— С какими основными секторами ведет работу ULTRA Technologies как системный интегратор?

— Основным заказчиком в нашей стране, безусловно, является государство. Оно формирует рынок, и не только в IT-сфере. И конечно же, является одним из основных потребителей решений ULTRA Technologies, которые в разные годы становились знаковыми для компании. Например, за последние годы, включая годы пандемии, нашими специалистами совместно с партнерами был реализован ряд проектов, способствовавших внедрению инновационных решений по автоматизации, мониторингу и ускорению процессов работы в государственных учреждениях. Но даже на этом фоне я бы не сказал, что доля государственного сектора в числе наших заказчиков превалирует. Мы достаточно уверенно чувствуем себя на рынке решений для финансового сектора и сегмента образования. Так, например, мы тесно сотрудничаем высшими учебными заведениями страны, в которых большой популярностью пользуются наши решения EduMan и DocNet. Нашими специалистами была построена core-инфраструктура трех системообразующих банков Азербайджана. Знаковыми для ULTRA Technologies в различные годы своей деятельности был проект по созданию первого ЦОД для образовательного сектора, множество проектов для ASAN Xidmət, проект по созданию электронной базы для Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана и другие. Мне очень сложно выделить какой-то один, но это лишний раз подчеркивает, насколько широк спектр отраслей, к которым относятся наши заказчики. И я считаю, что с выходом в перспективе на зарубежные рынки, мы сможем еще более уверенно стоять на ногах.

— Какой вы видите компанию еще через 25 лет?

— Сегодня мы наблюдаем, как тренды рынка развиваются в сторону мультиоблачных решений и искусственного интеллекта. Устройства Интернета вещей также стремительно становятся частью нашей жизни и в ближайшие годы миллиарды таких устройств просто будут интегрированы повсюду. И мы обязаны развиваться в соответствии с этими трендами, так как они серьезно изменят IT-ландшафт даже не в столь далекой 25-летней перспективе. Конечно, многое в вопросах работы с искусственным интеллектом будет зависеть от регуляторов. Например, в марте этого года депутаты Европарламента утвердили закон о регулировании искусственного интеллекта. Это первый в мире документ, который запрещает неприемлемые способы использования данной технологии. Я думаю, что подобный документ будет принят в ближайшее время и в Азербайджане, что позволит вплотную заняться данной темой.

Еще я предполагаю, что очень большой прорыв следует ожидать в биоинженерии, поэтому к середине века огромная доля компаний будет задействована в этой сфере, на которую стоит обратить внимание и азербайджанскому рынку. Пока нам сложно даже представить, как это будет выглядеть в контексте дальнейшего развития ULTRA Technologies, но этот тренд точно нельзя сбрасывать со счетов. И, конечно же, в планах нашего развития я вижу участие в проектах, связанных с развитием альтернативной энергетики. «Зеленая повестка» будет глобальным трендом на протяжении многих последующих лет, и я уверен, что при всей спорности и недочетах существующих решений, человечество придет к использованию принципиально новых источников энергии. Все это приведет к существенным изменениям в нашей жизни, и мы будем должны подстраиваться под это.

Я уверен, что мы продолжим развивать и усиливать наши ключевые компетенции. Ставя перед собой высокую планку, мы намерены ее преодолеть. И одна из приоритетных задач – создание инновационных продуктов, которые смогут завоевать общемировое признание, сделать бренд ULTRA Technologies узнаваемым за рубежом, что, безусловно, будет большим достижением и для нашей страны.

— Редакция журнала Infocity присоединяется к поздравлениям и желает коллективу ULTRA Technologies новых интересных проектов и достижений!