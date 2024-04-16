Adobe добавит ряд новых функций генеративного ИИ в видеоредактор Premiere Pro

Компания Adobe анонсировала новые генеративные ИИ-инструменты на базе Firefly для платформы видеомонтажа Premiere Pro. С их помощью пользователи смогут добавлять или удалять объекты в кадр с помощью текстовых подсказок (подобно инструменту Generative Fill в Photoshop), а также увеличить длину видеоклипов. Для добавления объектов и расширения кадра необходимо выделить зону и в появившимся окне задать их описание. Adobe планирует добавить новые функции генеративного ИИ в Premiere Pro до конца 2024 года.

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Кроме того, компания рассматривает интеграцию и других ИИ-моделей от сторонних поставщиков, среди которых Sora от OpenAI, Pika Labs или Runway. Отмечается возможность добавления к сгенерированным клипам специальных меток, по которым сервис Content Credentials сможет определить, какую именно ИИ-модель использовали в его создании.