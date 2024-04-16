Умное кольцо Black Shark от Xiaomi получит автономность до 180 дней

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, показал свое первое умное кольцо. Главной особенностью гаджета является заявленное время автономной работы — до 180 дней, что во много раз превосходит показатели Samsung Galaxy Ring, анонсированного в феврале, на MWC 2024. Компания Samsung сообщила, что ее умное кольцо будет работать от пяти до девяти дней после полной зарядки.

Большинство подобных гаджетов на рынке способны работать от аккумулятора пять-семь дней после полной зарядки. Скорее всего, огромная автономность Black Shark – это максимальное время в режиме ожидания, а не в режиме «обычного использования».

Умное кольцо выполнено из металла, а толщина его профиля составляет 2,2 мм. Заявляется, что тонкая конструкция призвана обеспечить комфортное ношение. В комплекте также идет кейс для подзарядки. Кольцо сможет осуществлять «комплексный мониторинг здоровья»: точное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, температуры тела, частоту пульса и ВСР (вариабельность сердечного ритма).

Информации о других характеристиках кольца, его цене и дате выхода пока нет.