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16 апреля, 2024
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Умное кольцо Black Shark от Xiaomi получит автономность до 180 дней

Black Shark

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, показал свое первое умное кольцо. Главной особенностью гаджета является заявленное время автономной работы — до 180 дней, что во много раз превосходит показатели Samsung Galaxy Ring, анонсированного в феврале, на MWC 2024. Компания Samsung сообщила, что ее умное кольцо будет работать от пяти до девяти дней после полной зарядки.

Black Shark

Большинство подобных гаджетов на рынке способны работать от аккумулятора пять-семь дней после полной зарядки. Скорее всего, огромная автономность Black Shark – это максимальное время в режиме ожидания, а не в режиме «обычного использования».

Умное кольцо выполнено из металла, а толщина его профиля составляет 2,2 мм. Заявляется, что тонкая конструкция призвана обеспечить комфортное ношение. В комплекте также идет кейс для подзарядки. Кольцо сможет осуществлять «комплексный мониторинг здоровья»: точное отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови, температуры тела, частоту пульса и ВСР (вариабельность сердечного ритма).

Информации о других характеристиках кольца, его цене и дате выхода пока нет.

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