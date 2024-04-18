TWS-наушники Nothing Ear и Ear (a): автономность более 40 часов, шумоподавление и поддержка ChatGPT

Компания Nothing представила третье поколение беспроводных наушников – стандартные Ear и бюджетные Ear (a). Обе модели выполнены в прозрачном дизайне и поддерживают активное шумоподавление (ANC). Для обеих новинок заявлена поддержка чат-бота ChatGPT, которого можно будет настроить через мобильное приложение Nothing X. Вызывать чат-бота можно будет с помощью касания двумя пальцами одного из наушников. Поддержка ChatGPT также скоро станет доступна для наушников Ear (1), Ear (2) и Ear (stick), а к июню появится в продуктах CMF, суббренда компании.

Nothing Ear являются наследником прошлогодней модели Ear (2). Компания отказалась от порядковых чисел в названии своих наушников, поэтому стандартная версия получила довольно лаконичное название. Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами с керамической диафрагмой для более насыщенных и четких высоких частот. Кроме того, Nothing Ear получили два дополнительных отверстия для улучшения воздушного потока и стабилизации давления. Заявлена поддержка кодеков LHDC 5.0 и LDAC, а также использование улучшенного алгоритма Smart ANC, который автоматически подстраивает эффективность работы активной системы шумоподавления (до 45 дБ).

На одном заряде наушники способны проработать до 8,5 ч в режиме воспроизведения музыки (5,2 часа с ANC), а с чехлом — до 40,5 часа (без ANC). Наушники поддерживают проводную зарядку через USB Type-C, а также беспроводную зарядку мощностью до 2,5 Вт через зарядные устройства стандарта Qi. Для наушников заявлена защита от воды и пыли IP54, для чехла — IP55.

Более доступная модель Nothing Ear (a) также оснащена 11-мм драйверами, поддерживает ANC (45 дБА) и кодек LDAC. Поддержки LHDC нет. От старшей модели она отличается отсутствием эквалайзера, беспроводной зарядки и керамической диафрагмы. Наушники работают от одного заряда дольше топовой версии — до 5,5 часов (с ANC) и до 9,5 часов (без ANC). Подзарядка от чехла обеспечит до 42,5 часов работы. Также заявлена защита от воды и пыли IP54, а для чехла-зарядки указывается защита IPX2.

Nothing Ear по цене $149 будут доступны в черном и белом вариантах исполнения, в продажу поступят 22 апреля. Nothing Ear (a) стоимостью $99 будут предлагаться в белом, черном и желтом вариантах исполнения, а в продаже появятся с 29 апреля.