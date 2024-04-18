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19 апреля, 2024
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Анонсирована соцсеть TikTok Notes – аналог Instagram

TikTok Notes

В App Store и Google Play вышло бесплатное приложение для обмена фотографиями TikTok Notes. За исключением нескольких особенностей, сходство нового приложения с Instagram довольно велико, что является необычным. Традиционно копированием функций с других платформ занимается компания Meta, например, позаимствованный у Snapchat раздел Stories или повторяющий TikTok раздел Reels.

TikTok Notes позволяет добавлять заголовки к изображениям над своими подписями, чего Instagram изначально не предлагал. Домашняя страница разделена на две части. Есть отдельная страница, где пользователь может просматривать посты людей, на которых он подписан. Также приложение предлагает страницу «Для вас». Она организована примерно так же, как главная страница Pinterest, но имеет меньшую сетку из двух столбцов

Пока что приложения для iOS и Android доступны «для загрузки и ограниченного тестирования в Австралии и Канаде». Когда приложение станет общедоступным во всех странах, неизвестно.

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