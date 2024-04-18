В Epic Games Store началась раздача The Big Con и Town of Salem 2

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: The Big Con и Town of Salem 2. Раздача продлится до 25 апреля 19:00 по бакинскому времени.

The Big Con – это криминальное приключение про подростков-мошенников. В Steam игра заслужила крайне положительные отзывы – 95%.

Town of Salem 2 — казуальная стратегия в стиле социальной игры «Мафия». В Steam у игры 78% положительных отзывов.

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Через неделю Epic Games Store начнет раздавать своим пользователям пиксельную ролевую игру LISA: Definitive Edition и сюжетный шутер Industria.