В Epic Games Store началась раздача The Big Con и Town of Salem 2

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: The Big Con и Town of Salem 2. Раздача продлится до 25 апреля 19:00 по бакинскому времени.
The Big Con – это криминальное приключение про подростков-мошенников. В Steam игра заслужила крайне положительные отзывы – 95%.
Town of Salem 2 — казуальная стратегия в стиле социальной игры «Мафия». В Steam у игры 78% положительных отзывов.
Через неделю Epic Games Store начнет раздавать своим пользователям пиксельную ролевую игру LISA: Definitive Edition и сюжетный шутер Industria.