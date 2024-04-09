spot_img
10 апреля, 2024
ДомойТехнологииМониторыTCL представил два новых игровых монитора с Mini LED-экраном

TCL представил два новых игровых монитора с Mini LED-экраном

TCL 34R83Q TCL 27R83U

Компания TCL, известный производитель телевизоров и дисплеев, представила два игровых монитора, модели 34R83Q и 27R83U, оснащенных технологией подсветки Mini LED. Мониторы ориентированы на геймеров, которым нужны высокое качество изображения и хорошая производительность.

TCL 34R83Q TCL 27R83U

TCL 34R83Q разработан с учетом более широкого спектра задач и не ограничен лишь играми. Модель оснащена 34-дюймовой изогнутой панелью с разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления 170 Hz. TCL 27R83U использует плоскую 27-дюймовую 4K панель (3840 x 2160 пикселей) с частотой обновления 160 Hz. В обоих мониторах используется фирменная матрица CSOT Fast HVA последнего поколения с улучшенными углами обзора и более узкими рамками. Заявленное время отклика составляет 1 мс (GtG).

Модели выполнены в стильном белом корпусе, дополненном RGB-подсветкой. Для экранов обеих моделей производитель заявляет 1152 зоны подсветки, пиковую яркость 1600 нит, сертификацию VESA DisplayHDR 1400, 99% охват цветового пространства DCI-P3 и 10-битную (8 бит + FRC) глубину цвета. В оснащение мониторов также входят два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 Type-C на 90 Вт, два USB 3.0 Type-A, один USB 3.0 Type-B, KVM-переключатель и два динамика по 3 Вт.

Цена на монитор TCL 34R83Q составит €1199, стоимость TCL 27R83U будет ниже, но пока она не сообщается.

Предыдущая статья
Google запустил обновленную сеть поиска устройств Find My Device
Следующая статья
Google представил свой первый Arm-процессор Axion
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,054ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»