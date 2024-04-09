Google представил свой первый Arm-процессор Axion

Компания Google представила свой первый Arm-процессор под названием Axion, который предназначается для использования в серверных системах для ЦОД.

Как сказано в пресс-релизе, Axion обеспечивает лучшую в отрасли производительность и энергоэффективность. Клиенты Google получат системы на основе этих CPU позже в этом году.

Подробного описания процессора (количество ядер, частоты, TDP) компания не приводит. Известно, что в основе Axion лежат ядра Neoverse V2. Кроме того, в составе чипа применяются специализированные микроконтроллеры Titanium, на которые возлагаются задачи, связанные с сетевыми подключениями и безопасностью. Titanium также перекладывает обработку ввода-вывода хранилища на Hyperdisk.

По заявлению Google, Axion обеспечивает на 30% более высокую производительность по сравнению с самыми быстрыми инструментами общего назначения на базе Arm в облаке, а также до 50% больше производительности и до 60% больше энергоэффективности по сравнению с сопоставимыми решениями на базе x86-совместимых процессоров. Примеры сравнений не приводятся.

В компании отмечают, что уже начали переводить свои сервисы BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine и YouTube Ads на системы с процессорами Axion.