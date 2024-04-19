Sony представила несколько новых аудиоустройств линейки Bravia Theater

Компания Sony представила несколько новых аудиоустройств серии Bravia Theater. Среди новинок примечательна нестандартная колонка Bravia Theater U. В отличие от аналогов ее нужно носить на шее. Портативная нашейная колонка весит всего 268 гр. Она может работать от аккумулятора до 12 часов. Есть опция быстрой зарядки и возможность одновременного сопряжения по Bluetooth сразу с несколькими устройствами. Заявлена поддержка Dolby Atmos в связке с совместимым телевизором Bravia и технологии 360 Reality Audio.

Цена Bravia Theater U составляет $300.

Помимо нашейной колонки, Sony выпустила флагманский саундбар Bravia Theater Bar 9. Несмотря на 13 разнонаправленных динамиков, он на 36% компактнее своего предшественника HT-A7000.

Более доступная модель Bravia Theater Bar 8 получила 11 драйверов с направленным звуком. Оба устройства поддерживают технологии Dolby Atmos, 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, Voice Zoom 3 и DTS: X. Возможно объединение саундбаров с динамиками телевизора и другими сабвуферами бренда. В обеих моделях есть порт HDMI 2.1 и еще один разъем HDMI с функцией eARC.

Цена Bravia Theater Bar 9 — $1400, Bar 8 — $1000.

Еще одна представленная новинка — Bravia Theater Quad, для получения максимального удовольствия от просмотра кино. Это комплект из четырех колонок в плоских корпусах, облегчающих настенный монтаж. Для подключения источника сигнала есть два входа HDMI: обычный 2.1 и с поддержкой eARC. Есть поддержка технологии Dolby Atmos, 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound, Voice Zoom 3 и DTS: X. К аудиосистеме также можно подключить сабвуферы Sony SW3 и SW5.

Цена — $2500.