Представлена мобильная платформа MediaTek Dimensity 6300 с производительным GPU

Компания MediaTek представила мобильную платформу Dimensity 6300 с поддержкой 5G для недорогих смартфонов. Процессор производится по 6-нм техпроцессу TSMC. По сравнению с предшественником Dimensity 6100, новинка предлагает поддержку камер с увеличенным разрешением и обеспечивает более высокую графическую производительность.

В составе MediaTek Dimensity 6300 используется комбинация из двух высокопроизводительных ядер Cortex-A76 с частотой до 2,4 GHz и шести энергоэффективных Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz. За графику отвечает GPU Mali-G57 MC2, который по сравнению с решением для Dimensity 6100 обеспечивает прирост игровой производительности до 13%.

Процессор поддерживает камеры до 108 Мп или две по 16 Мп, экраны с максимальным разрешением 2520×1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz, спутниковые системы GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, QZSS и NavIC, а также две SIM-карты, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. В составе Dimensity 6300 также присутствует 5G-модем, для которого в том числе заявляется поддержка старых стандартов связи вплоть до 2G. Для 5G заявляется скорость приема до 3,3 Гбит/с по двум полосам пропускания 140 MHz.Это до 40% быстрее, чем у конкурентов.

Какие смартфоны получат новый процессор MediaTek Dimensity 6300, пока неизвестно.