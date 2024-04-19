AzInTelecom присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций

ООО «AzInTelecom» стало одним из учреждений, представляющих Азербайджан в инициативе, которая включает в себя влиятельные компании из более чем 160 стран. Присоединившись к инициативе, «AzInTelecom» планирует усовершенствовать свою деятельность в сферах экологического, социального и корпоративного управления, внести более широкий вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН, а также в экономику страны.

Компания также придерживается 10 принципов Глобального договора о правах человека, трудовых правах, гендерном равенстве, защите окружающей среды и борьбе с коррупцией.

«AzInTelecom», целью которого является модернизация облачных услуг и предоставление цифровой подписи каждому лицу, имеющему право на подпись, прилагает серьезные усилия в цифровой трансформации Азербайджана. Компания уже реализовала ряд инициатив, демонстрирующих ее приверженность устойчивому развитию и социальной ответственности. Эти инициативы включают автоматизацию администрирования, замену бумажной документации цифровой документацией, кампании по посадке деревьев, программы развития сотрудников и реализацию мероприятий по поддержке сообщества посредством различных проектов.

«AzInTelecom» как участник Глобального соглашения ООН будет адаптировать свою деятельность к направлениям и обязательствам «зеленого» развития. Принимая во внимание, что 2024 год объявлен в нашей стране «Годом солидарности зеленого мира» и 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане, в центре внимания по экологическим вопросам и продвижению «зеленых» технологий будет усилена его деятельность.

Следует отметить, что Глобальное соглашение, основанное в 2000 году по инициативе ООН, объединяет более 20 000 деловых и неделовых партнеров в более чем 160 странах мира. Основная цель участников Глобального соглашения — привести свои стратегии и деятельность в соответствие с международно признанными принципами прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».