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18 апреля, 2024
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Samsung разрабатывает самую быструю в отрасли память LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с

Samsung LPDDR5X

Компания Samsung анонсировала разработку самой производительной в индустрии оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с, оптимизированной для приложений искусственного интеллекта. Массовое производство новых чипов начнется во второй половине этого года

Новая память LPDDR5X предназначена для ПК, ускорителей, серверов и автомобилей. По заявлению Samsung, новые чипы улучшают производительность более чем на 25% по сравнению с предыдущими поколениями LPDDR и предлагают на 30% большую емкость. Кроме того, обеспечивается повышенная на 25% энергоэффективность.

Чипы производятся по техпроцессу 12 нм, что позволило уменьшить размер модуля LPDDR, сделав его самым маленьким среди существующих решений. Новые модули памяти наращивают емкость мобильной DRAM до 32 Gb в одном корпусе, специально предназначенные для ИИ-решений на устройствах.

Модули памяти LPDDR5X смогут обеспечить длительное время автономной работы смартфонов и других мобильных устройств, а также помогут снизить общую стоимость владения для серверов и центров обработки данных за счет уменьшения затрат на электроэнергию. Samsung ожидает, что приложения искусственного интеллекта смогут эффективно использовать новую технологию как на портативных устройствах, так и на серверных инфраструктурах.

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