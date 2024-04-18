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18 апреля, 2024
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Azercell участвует в Неделе карьеры ADA

Azercell

Azercell рад сообщить о своем участии в неделе карьеры в Университете ADA. Мероприятие служит платформой для коммуникации студентов с представителями бизнеса, а также для содействия поиску карьерных возможностей и развития навыков. Неделя карьерной подготовки предоставляет студентам бесценную возможность общения с отраслевыми специалистами и получения представления о различных секторах экономики. Участие Azercell в этой инициативе отражает стремление компании, направленное на развитие талантов и подготовку молодежи в качестве будущих профессионалов.

Семинары, проводимые Azercell в рамках Недели карьерной подготовки, охватят широкий спектр тем, включая нюансы телекоммуникационного сектора, роль эмоционального интеллекта, освоение навыков собеседования, повышение квалификации для достижения успеха, бизнес-этика, предпринимательство и инновации в телекоммуникациях, значение личного бренда, а также цифровые сети.

В результате финальных оценок и собеседований Azercell отберет пять студентов Университета ADA и в качестве награды предоставит им возможность летней стажировки в компании. Данная стажировка даст им практический опыт и познакомит с телекоммуникационной отраслью.

«Мы рады принять участие в Неделе карьеры ADA и внести свой вклад в профессиональное развитие студентов, — отметила директор департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Диляра Гусейнова. — Делясь собственным опытом и предлагая возможности стажировки в компании, мы хотим расширить спектр возможностей для будущего поколения профессионалов и помочь им добиться успеха на рынке труда».

Ежегодно десятки студентов проходят стажировку в Azercell в рамках стипендиальной программы. Молодые люди получают возможность развить собственные навыки в сфере телекоммуникаций и приобрести ценный опыт в компании, который поможет им в построении будущей карьеры.

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