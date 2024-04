Решения Maipu для построения сетей на объектах критической информационной инфраструктуры

Любой ЦОД обладает сетевой инфраструктурой, которая состоит из коммутаторов, подразумевающих соответствие элементарным требованиям: высокая плотность скоростных портов при их приемлемой стоимости, отказоустойчивость, модульность, поддержка основных протоколов IP-фабрики и автоматизация. Практически все заказчики не рассматривают наличие этого функционала как эксклюзивное преимущество, а вот отсутствие любого из этих элементов может вычеркнуть оборудование из списка приемлемых решений для data-центра.

Сегодня мы поговорим о решениях компании Maipu Communication Technology Co., Ltd. (www.maipu.com) специализирующейся на разработке и производстве оборудования для построения сетей передачи данных. Продукты этого вендора, являющегося основным поставщиком оборудования и прикладных решений для IP-сетей в Китае, недавно стали доступны в портфеле предложений Elcore Azerbaijan. Линейка предложений Maipu включает в себя полный спектр маршрутизаторов, коммутаторов, оборудования доступа, VoIP-коммуникаций и безопасности в масштабе от продукции для малых предприятий до решений для крупнейших операторов связи. Мультисервисные решения Maipu широко используются в различных отраслях экономики, включая промышленные производства, телекоммуникационную сферу, банковский и страховой секторы, государственные учреждения, энергетический сектор т.д., более чем в 60 странах мира. Очень интересен тот факт, что база лояльных клиентов Maipu в банковской сфере стремительно расширялась благодаря подходу компании, звучащему как «try before you buy».

Компания Maipu Caommunication Technology Co., Ltd., основанная в 1993 году, сфокусирована на разработке оборудования для построения сетей передачи данных. Благодаря огромному практическому и исследовательскому опыту, технологическим инновациям и поддержке, оказываемой своим партнерам в создании экономически эффективных сетей, Maipu стала основным поставщиком оборудования и прикладных решений для IP-сетей в Китае. Мануфактура Maipu расположена в высокотехнологичной зоне Чэнду (Китай). Имея площадь застройки 22000 квадратных метров, Maipu обладает ведущими в отрасли производственными мощностями, а годовая производственная мощность сетевого оборудования достигает 2 млн. комплектов. На сегодняшний день компания имеет операционный центр в Пекине, штаб-квартиру в Чэнду, центры исследований в Чэнду и Ухани, производственные фабрики, филиальную сеть офисов на территории Китая и Индонезии. В компании работает более 1500 сотрудников, больше половины из которых занимаются исследованиями и разработками. Maipu подала более 1500 патентов, из которых более 80% являются патентами на изобретения. Кроме того, Maipu уделяет большое внимание созданию системы управления качеством и расширению возможностей в области исследований и разработок, а также получила сертификаты CMMI Maturity Level 5, ISO 9001, ISO14001, ISO 27001, ISO 45001. Кроме того, сетевое оборудование Maipu включает линейки устройств, построенных на чипсетах китайского производства. Это является частью политики компании, направленной на исследования и производство продуктовых линеек «All-By-China», в которые компания инвестирует уже более 10 лет.

Продуктовая линейка Maipu — это отличные мультисервисные решения с точки зрения надежности, безопасности, простоты обслуживания и управления, отвечающие высоким стандартам качества, ставшие особенно актуальными для тех заказчиков, которым нужно относительно недорогое, но стабильно работающее оборудование в проектах по созданию филиальных сетей и подключению удаленных пунктов самообслуживания, а также для операторов связи, желающих реализовать сбалансированную архитектуру сети. Maipu предлагает полный спектр продуктовых линеек, расширенных до маршрутизаторов, коммутаторов — беспроводных, унифицированных, а также коммуникационное и прикладное программное обеспечение. В плане лицензирования Maipu также обеспечивает очень удобные условия. Базовая лицензия на решения этого вендора является полной и окончательной. При покупке коммутатора сразу доступны все его функции, все порты активны и работают на своей максимальной скорости.

История успеха этой компании впечатляет и вызывает интерес, особенно на фоне жесткой конкуренции с брендами первого эшелона, которые занимают львиную долю рынка во многих странах. Множество проектов на базе оборудования Maipu было реализовано не только в банковской сфере, для государственных учреждений, телекоммуникационных операторов и энергетических отраслей на территориях Китая, стран Азии и Индонезии, но и по всему миру. В частности, на базе решений Maipu работают сети Института Юнуса Эмре и Университета Прикладных Наук Испарта в Турции.

Продуктовая линейка Maipu

На текущий момент Maipu Communication Technology Co., Ltd. предлагает своим клиентам следующие линейки продуктов:

Маршрутизация. Уровня ядра, агрегации, доступа и сетей 4G/5G;

Коммутация. Решения для ЦОД, уровень ядра кампусных сетей, коммутаторы агрегации/распределения, коммутаторы доступа;

Беспроводные решения;

Решения для унифицированных коммуникаций;

Решения для систем хранения данных;

Программное обеспечение для управления и мониторинга, SDN-контроллер (программно-определяемые сети).

В портфолио производителя широкий спектр маршрутизаторов и коммутаторов как фиксированной, так и модульной конфигурации для обеспечения пользовательского доступа/распределения в сетях среднего, малого размера и филиальных сетях. Заказчик может выбрать устройства под свои требования к программному и аппаратному оснащению. В линейках маршрутизаторов и коммутаторов также имеются модели в компактном исполнении. А для применения в банкоматах используются маршрутизаторы соответствующего форм-фактора с модулями 4G/5G с одной и двумя SIM-картами. Отдельно следует отметить, что производительные линейки решений Maipu по маршрутизации и коммутации включают собственный программный функционал.

Вендор постоянно расширяет свой портфель решений, представляя новые продукты. Сегодня в портфолио Maipu вы найдете следующие решения:

Коммутаторы с поддержкой питания по протоколу UPOE;

Коммутаторы с поддержкой протокола Multigigabit;

Производительные шассийные маршрутизаторы операторского класса;

Виртуализированный программный контроллер беспроводного доступа;

Производительные точки доступа стандарта 802.11ax в вариантах внутреннего и уличного исполнения.

Отдельного внимания заслуживают линейки маршрутизации и коммутации для распределенных сетей WAN, пограничное оборудование операторского класса, решения для построения ЦОД и программно-определяемые сети. Маршрутизаторы уровня ядра и агрегации обладают широким программным и аппаратным функционалом, имеют модульную архитектуру по принципу «Pay As You Grow». Весь сервисный функционал доступен в полной мере на уровне программного обеспечения «из коробки» и не требует дополнительного лицензирования, как мы отмечали выше. Линейка коммутаторов для построения ЦОД включает в себя продукты для реализации масштабируемых и отказоустойчивых топологий Spine-Leaf с архитектурой Multi-Pod. Никакого дополнительного лицензирования функционала также не требуется.

Качество и надежность Maipu

Высокий спрос и растущая популярность решений Maipu в мире говорит о том, что это качественный и надежный бренд, на базе решений которого можно строить сети большого масштаба и сложности. Сам производитель постоянно развивается, реализуя новый программный и аппаратный функционал. Решения Maipu дают возможность партнерам Elcore Azerbaijan использовать в своих проектах современные и производительные сетевые решения уровня ядра и агрегации.

