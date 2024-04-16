Motorola представляет новое поколение смартфонов edge в стильном дизайне и с камерой на базе технологии moto AI

Motorola представляет обновленную линейку смартфонов премиум-класса edge: motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro и motorola edge 50 fusion, в которых сочетается элегантный дизайн и высокие технологии. Впервые в мире передовая система камер, оснащенная искусственным интеллектом, и дисплей смартфонов валидированны институтом цвета Pantone. Компания, также, расширяет экосистему своих устройств, анонсируя выход наушников moto buds и moto buds+ с фирменным звуком от Bose.

При создании серии motorola edge 50 использовались различные материалы и текстуры, такие как натуральное дерево, изготовленное вручную в Италии перламутровое полимерное покрытие и веганская кожа. В них использованы самые модные цвета и предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. В результате получились легкие устройства с привлекательным современным дизайном и тактильными характеристиками, сбалансированные по эстетике и функциональности.

Уделяя повышенное внимание изображениям и видео, Motorola оснастила новые устройства набором камер с интеллектуальными свойствами: от активации с помощью жестов, передового аппаратного обеспечения, ПО на базе искусственного интеллекта и возможностью редактирования изображений с цветокоррекцией.

Искусственный интеллект moto ai помогает пользователям интуитивно создавать контент, персонализировать устройство, получать нужную информацию и успевать больше за меньшее время. moto ai внедрен во все компоненты смартфонов, начиная с камер и заканчивая приложениями для создания тематических изображений, навигации и поиска. В новом семействе edge пользователи смогут оценить передовые решения Motorola для съемки в движении. Фирменный автофокус, датчики камеры и более крупные пиксели улучшают работу в условиях недостаточной освещенности/ночи. Эти и другие функции в сочетании с полным арсеналом различных объективов позволят пользователям создавать лучшие портреты, пейзажи, художественные крупные планы, селфи и многое другое. А встроенное приложение для фотографий и видео Google Фото в ближайшем будущем откроет доступ к новым инструментам редактирования на базе ИИ включая: Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur и другим.

Семейство motorola edge 50 — первые в мире смартфоны, камеры и дисплеи которых сертифицированы Pantone и разработаны совместно с колористами института цвета. Пользователи могут получать реалистичные фотографии окружающего мира таким, каким они его видят, благодаря отображаемым на снимках цветам и оттенкам кожи, подтвержденным Pantone. Это значит, что каждое устройство линейки motorola edge 50 соответствует критериям оценки и градации Pantone SkinTone, достоверно имитируя весь спектр реальных цветов оттенков человеческой кожи.

motorola edge 50 ultra

Смартфон motorola edge 50 ultra был разработан для самых взыскательных пользователей. Благодаря изысканному дизайну, выполненному в фирменном цвете года Pantone — Peach Fuzz, и премиальным материалам — это устройство может по праву быть отнесено к произведениям искусства. Тонкая алюминиевая рамка с пескоструйной обработкой, стекло Corning Gorilla Glass Victus и защита от воды и пыли по стандарту IP68, впечатляющая система камер с высоким разрешением — подтверждают премиальность не только во внешнем виде, но и в наборе технических характеристик.

edge 50 ultra имеет основной объектив 50-Мп, телеобъектив 64-Мп с 3-кратным оптическим зумом и 100-кратным суперзумом, 50-Мп ультра широкоугольным объективом с функцией макросъемки и 50-Мп селфи-камерой с автофокусом. Основной объектив объединяет пиксели в более крупные ультрапиксели размером 2,4 мкм, поглощающие на 20% больше света, что обеспечивает отличный результат съемки даже ночью.

Передовая система камер edge 50 ultra использует возможности moto ai для обеспечения феноменальной производительности при съемке фото и видео. Новый движок (Photo Enhancement Engine) использует искусственный интеллект для применения настроек из нескольких режимов съемки одновременно, что позволяет достигать максимального качества изображения и оптимальной детализации, четкости, бликов, теней, цвета.

Для создания снимков в движении новый edge 50 ultra оснащен следующим набором утилит:

Адаптивная стабилизация: использует искусственный интеллект для определения скорости движения во время съемки, автоматически подстраивая уровень стабилизации для достижения наилучших показателей.

Автоматическое фокусирование: использует ИИ для удержания объекта в фокусе даже при его перемещении в кадре, что обеспечивает четкое и ясное видео в результате.

использует ИИ для удержания объекта в фокусе даже при его перемещении в кадре, что обеспечивает четкое и ясное видео в результате. Экшн-съемка: автоматически регулирует выдержку в зависимости от условий освещения. Используя искусственный интеллект, камера улучшает детализацию при плохом освещении и высоком уровне помех.

Длинная экспозиция: позволяет запечатлеть световые дорожки или плавные водопады одним касанием, не требуя профессионального оборудования.

С помощью Style Sync на базе moto ai пользователи motorola edge 50 ultra могут перенести свой индивидуальный дизайн на устройство, сняв и загрузив любимую фотографию или паттерн и установив его в качестве фона. Motorola также представляет новую встроенную функциональность по созданию изображений по текстовому описанию.

Флагманский смартфон edge 50 ultra оснащен большим ярким 6,67-дюймовым Super HD (1220p) pOLED дисплеем, разрешение которого на 13% больше, чем у предыдущего поколения. Благодаря Dolby Atmos пользователи смогут насладиться глубиной, четкостью и детализацией звука как через большие стереодинамики устройства, так и в наушниках. В edge 50 ultra реализована поддержка Dolby Head Tracking, которая включается в паре с moto buds+ и калибрует звук в зависимости от положения головы, что обеспечивает слушателям более естественное и реалистичное звучание.

Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивает работу всех ключевых функций motorola edge 50 ultra телефона, поддерживая скорость и высочайшую производительность во всем, что касается обработки изображений, игр, просмотра веб-страниц, аудио и многого другого. Оперативная память до 16 Гб с функцией RAM Boost и хранилище до 1 Тб позволяют без лагов работать в многозадачном режиме и предоставляют достаточно места для хранения фотографий, фильмов, приложений и игр.

В новом motorola edge 50 ultra используется технология Ultra Wideband (UWB) — это быстрый, маломощный радио протокол с повышенной безопасностью, который используется для определения местоположения с точностью до 10-30 см. Например, пользователи могут перемещаться по разным комнатам своего дома без необходимости заново подключать свои устройства к домашней экосистеме или настраивать персональные параметры. Благодаря UWB можно, также, определять местонахождение родных и друзей в людных местах с точностью до сантиметра или автоматически разблокировать смартфон, подойдя к нему.

еdge 50 ultra включает в себя емкий аккумулятор на 4500 мАч с зарядкой 125 Вт TurboPower, позволяющий пополнить батарейку смартфона на весь день работы всего за четыре минуты. Кроме того, устройство поддерживает технологию беспроводной зарядки мощностью 50 Вт с возможностью подзарядки других устройств.

motorola edge 50 pro

Следуя канонам флагманской серии motorola edge 50 pro, имеет элегантный дизайн с красиво очерченными контурами, заключенными в алюминиевую рамку, и отделкой из веганской кожи. Лимитированная версия смартфона имеет перламутровое покрытие, которое выполнено вручную итальянскими мастерами. Применяемые в отделке материалы не ухудшают характеристик пыле и влагозащиты смартфона, устройство имеет сертификат по стандарту IP68.

Блок камер в edge 50 pro включает в себя:

основную камеру 50-Мп с самой широкой диафрагмой, доступной в смартфонах (f/1.4), которая пропускает на 64% больше света. Это позволяет ей лучше снимать в условиях низкой освещенности и получать мягкие естественные размытия фона.

10-Мп теле фото объектив с оптической стабилизацией изображения редко встречается в продуктах этого класса. Он имеет 3-кратный оптический зум и 30-кратный Super Zoom.

13-Мп ультраширокоугольную камеру с функцией Macro Vision.

фронтальную камеру с разрешением 50-Мп и автофокусом, благодаря которым селфи получаются с прекрасной детализацией и цветопередачей.

Система камер edge 50 pro имеет некоторые из ключевых функций moto ai, в том числе новый движок улучшения фотографий, адаптивную стабилизацию, отслеживание автофокуса и синхронизацию по стилю. Пользователям также доступен новый режим Long Exposure.

Безграничный 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с частотой 144 Гц, разрешением Super HD и сертификацией HDR10+. Кроме того, обеспечивает пользователям motorola edge 50 pro кинематографические впечатления. В паре с Dolby Atmos и с поддержкой Dolby Head Tracking (доступна с moto buds+) просмотр контента на смартфоне превращается в иммерсивные приключение. Устройство оснащено двумя большими стереодинамиками, а технология Snapdragon Sound обеспечивает бесперебойное соединение Bluetooth без задержек и перерывов.

Смартфон motorola edge 50 pro работает на базе мобильной платформы Snapdragon 7 Gen 3, обеспечивая плавный игровой процесс, высокую частоту кадров, видео высокого разрешения, молниеносную передачу файлов и многое другое. Он оснащен оперативной памятью до 12 ГБ и хранилищем объемом до 512 ГБ, зарядкой TurboPower мощностью 125 Вт и поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.

motorola edge 50 fusion

motorola edge 50 fusion предлагает оптимальный набор флагманских теххарактеристик по сбалансированной цене. Яркие цвета и утонченный дизайн подчеркивают принадлежность к премиальной линейке. Устройства доступны в цветах: Hot Pink, Marshmallow Blue или Forest Blue.

Благодаря 50-мегапиксельной основной камере Ultra Pixel с матрицей LYT-700C от LYTIA motorola edge 50 fusion обеспечивает высокое качество съемки с минимальным уровнем шума в условиях низкой освещенности. Оптическая стабилизация, а также передовая технология полнопиксельной фокусировки повышает скорость и точность ночной съемки благодаря 32-кратному увеличению количества фокусировочных пикселей. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная камера 32 Мп с технологией Quad Pixel, а 13-Мп камера с ультрашироким углом обзора с функцией Macro Vision — для создания фото крупным планом.

motorola edge 50 fusion имеет 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Благодаря 10-битной глубине цвета и поддержке более миллиарда оттенков экран может похвастаться яркими цветами и высокой контрастностью. Он защищен Corning Gorilla Glass 5, а благодаря сертификации по стандарту IP683 смартфон устойчив к пыли, воде, царапинам и случайным повреждениям.

В сочетании с качественным дисплеем аудиосистема смартфона обеспечивает звук, сертифицированный по стандарту Hi-Res. Устройство оснащено стереодинамиками и поддерживает Dolby Atmos, что позволяет раскрыть глубину, четкость и детали звука как через встроенные динамики, так и через беспроводные наушники.

moto buds

В дополнение к серии Edge 50 компания Motorola представляет новое семейство наушников moto buds, в составе которого две модели moto buds+ с фирменным звуком Bose и moto buds. Новые наушники поддерживают технологию Hi-Res Audio, имеют динамическое активное шумоподавление, современный дизайн и выполнены из материалов с водоотталкивающими характеристиками.

Motorola и Bose, два культовых бренда с общей приверженностью к инновациям, вместе разработали над моделью moto buds+. Эта модель наушников сертифицирована Bose, имеет активное шумоподавление и настройку эквалайзера для непревзойденного качества звука даже в дороге. moto buds+ совместимы с Dolby Head Tracking в паре с последними смартфонами семейства motorola edge с поддержкой Dolby Atmos.

moto buds — наушники с сертифицированной звуковой системой студийного качества Hi-Res Audio и функцией динамического адаптивного шумоподавления, обеспечивающей пользователям сбалансированное и качественное звучание.

Новые возможности пользовательского интерфейса и ПО Motorola

Новый интуитивно понятный интерфейс Hello UX обеспечивает возможность персонализации устройства, универсального подключения и интуитивного управления смартфоном понятными жестами, комплексные настройки безопасности через Moto Secure и безопасную среду для детей с Family Space.

Благодаря moto ai первое знакомство со смартфоном будет легким и интуитивным. Искусственный интеллект поможет легко ориентироваться в устройстве, быстро находить нужные приложения, контакты и делать настройки. В скором времени moto ai с помощью веб-поиска и генеративного ИИ сделает доступным поиск информации и вне устройства.

Вся обновленная линейка motorola edge 50 оснащена Smart Connect — ПО, которое объединяет экосистемы Lenovo и Motorola, создавая единую бесшовную среду для работы и развлечений. Благодаря Smart Connect можно легко звонить, писать сообщения и обмениваться файлами между устройствами Lenovo и Motorola, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны. Например, пользователи могут легко пошерить игры, фильмы, телепередачи и приложения с телефона на телевизор или планшет.

Motorola продолжает поддерживать языки, находящиеся под угрозой исчезновения. В дополнение к уже поддерживаемым в интерфейсе своих смартфонов языкам Nheengatu (Амазония) и Kaingang (юг/юго-восток Бразилии), Cherokee (Северная Америка), Kuvi и Kangri (Индия), и Maori (Новая Зеландия), сегодня Motorola и Lenovo Foundation представляют поддержку исчезающего языка Ladin (на котором говорят в Италии, к югу от Tyron) среди других 90+ языков, доступных для использования в смартфонах Motorola.

О старте продаж и ценах представленных устройств и решений на вашем рынке будет сообщено дополнительно.