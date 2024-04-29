В США могут запретить продажу дронов DJI на территории страны

Несмотря на заявленное, китайской компанией DJI, мирное предназначение продукции и популярности среди рядовых потребителей и бизнеса, Конгресс США рассматривает производителя дронов как угрозу национальной безопасности и намерен полностью запретить ее деятельность в стране, сообщает издание Tom’s hardware со ссылкой на источник.

Как известно, компания продает дроны для самых разных целей — сельского хозяйства, доставки грузов, развлечений. Многие профессиональные операторы и блогеры используют дроны DJI для съемки видео. Но власти США обеспокоены связями DJI с китайским правительством, тем более, что 6% акций компании принадлежит госпредприятиям Китая.

Член палаты представителей Элиза Стефаник (Elise Stefanik) заявила, что правительственные учреждения обнаружили, что DJI предоставляет Китаю информацию о «критической инфраструктуре» в США: «DJI представляет неприемлемую угрозу национальной безопасности, и уже давно пора убрать дроны, производимые коммунистическим Китаем, из Америки».

Представитель DJI опровергает обвинения, утверждая, что компания «не участвует в деятельности, нарушающей права человека», но отмечает, что у нее нет «контроля над тем, как используются наши продукты». Известно, что дроны DJI использовались Китаем для наблюдения за уйгурами в Синьцзяне и даже применялись некоторыми странами в боевой обстановке. Хотя сама компания не продает дроны для военных целей, получается, что ее продукция бывает вовлечена в конфликты.

В случае принятия Закона о противодействии дронам продукция DJI будет добавлена в список оборудования Федеральной комиссии по связи (FCC), подпадающего под действие Закона о безопасных и надежных коммуникационных сетях от 2019 года. Он запрещает работу коммуникационного оборудования или услуг, которые «представляют угрозу национальной безопасности», в сетях США. Закон не позволяет компаниям использовать федеральное финансирование для приобретения запрещенного оборудования. Китайские компании, такие как Huawei и ZTE, уже включены в список FCC.

Если закон о запрете DJI на территории США будет принят, это серьезно ударит по бизнесу компании.