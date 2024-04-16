В Steam проходит «Фестиваль шутеров от первого лица»

В цифровом сервисе Steam начался FPS Fest 2024 — фестиваль шутеров от первого лица. Распродажа будет проходить до 21:00 по бакинскому времени 22 апреля.

Пользователи Steam смогут приобрести шутеры от первого лица с неплохими скидками. Для удобства игры разделены на реалистичные и стилизованные. Кроме того, игроки могут попробовать демоверсии грядущих проектов.

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Кроме того, в магазине товаров за очки появились бесплатные предметы, которые можно получить во время распродажи: анимированный аватар, стикер и рамка для аватара.