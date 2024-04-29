QNAP выпускает бета-версию QTS 5.2 с Центром безопасности для мониторинга файловой активности и повышения безопасности данных

Компания QNAP Systems сегодня выпустила бета-версию операционной системы NAS QTS 5.2 с Центром безопасности, который активно отслеживает действия с файлами с целью противодействия угрозам программ-вымогателей. Повышенная безопасность системы и поддержка дисков с самошифрованием TCG-Ruby (SED) еще больше усиливают степень защиты данных. Кроме того, в новой версии предусмотрены многочисленные оптимизации этапов и процессов эксплуатации, настройки и управления NAS, что значительно улучшает общее удобство работы пользователей.

«QNAP стремится поддерживать актуальность своих решений для хранения и управления данными, предоставляя стабильные и надежные NAS для хранения данных, отвечающие повышенным ожиданиям современных пользователей, которые отдают приоритет безопасности, эффективности и гибкости», — отметил менеджер по продуктам QNAP Тим Лин (Tim Lin).

Ключевые новые функции QTS 5.2:

Технология ускорения SMB Daemon в режиме ядра: QTS 5.2 поддерживает SMB Daemon в режиме ядра, что может еще больше повысить производительность передачи SMB в NAS. Это улучшение особенно заметно в архитектуре хранения данных на основе флэш-накопителей.

QTS 5.2 поддерживает SMB Daemon в режиме ядра, что может еще больше повысить производительность передачи SMB в NAS. Это улучшение особенно заметно в архитектуре хранения данных на основе флэш-накопителей. Центр безопасности для защиты от программ-вымогателей: в активном режиме обеспечивает безопасность данных, постоянно отслеживая действия с файлами. При обнаружении необычной файловой активности на NAS система немедленно принимает защитные меры (защита/резервное копирование/блокировка), чтобы минимизировать риски и ущерб от потери данных, вызванные угрозами программ-вымогателей, атаками или человеческим фактором.

в активном режиме обеспечивает безопасность данных, постоянно отслеживая действия с файлами. При обнаружении необычной файловой активности на NAS система немедленно принимает защитные меры (защита/резервное копирование/блокировка), чтобы минимизировать риски и ущерб от потери данных, вызванные угрозами программ-вымогателей, атаками или человеческим фактором. Поддержка SED с помощью нового стандарта TCG Ruby: TCG Ruby предоставляет спецификации для NVMe и других современных технологий хранения данных, соответствующие текущим потребностям предприятий и центров обработки данных и облегчающие соблюдение нормативных требований (таких как GDPR, HIPAA и HITECH). SED шифрует данные всего диска с помощью встроенного процессора шифрования, добавляя дополнительный уровень защиты информации.

TCG Ruby предоставляет спецификации для NVMe и других современных технологий хранения данных, соответствующие текущим потребностям предприятий и центров обработки данных и облегчающие соблюдение нормативных требований (таких как GDPR, HIPAA и HITECH). SED шифрует данные всего диска с помощью встроенного процессора шифрования, добавляя дополнительный уровень защиты информации. Резервное копирование/восстановление настроек системы NAS с большей гибкостью: когда пользователи создают резервную копию настроек системы NAS, они получают информацию о ее содержимом, включая настройки системы, сети и разрешений. При восстановлении настроек системы NAS пользователи могут выбирать для восстановления определенные элементы, например, настройки разрешений или конфигурации сети, что обеспечивает большее удобство.

когда пользователи создают резервную копию настроек системы NAS, они получают информацию о ее содержимом, включая настройки системы, сети и разрешений. При восстановлении настроек системы NAS пользователи могут выбирать для восстановления определенные элементы, например, настройки разрешений или конфигурации сети, что обеспечивает большее удобство. Список установленных приложений для удобной замены устройства: список приложений, установленных на NAS, можно загрузить в myQNAPcloud. Когда пользователи заменяют свое устройство или управляют несколькими устройствами NAS, они могут быстро установить те же приложения на другие устройства NAS, используя этот список с целью экономии времени.

список приложений, установленных на NAS, можно загрузить в myQNAPcloud. Когда пользователи заменяют свое устройство или управляют несколькими устройствами NAS, они могут быстро установить те же приложения на другие устройства NAS, используя этот список с целью экономии времени. Более быстрый запуск/выключение NAS: QTS 5.2 повышает скорость запуска и завершения работы до 30%.

QTS 5.2 повышает скорость запуска и завершения работы до 30%. Более удобный вход в домен AD: после добавления QNAP NAS в службу домена пользователи домена могут заходить на NAS, используя свое имя пользователя и пароль в домене. Теперь пользователи могут быстро войти в систему, просто введя имя пользователя домена, без необходимости вводить имя домена прочую информацию.

после добавления QNAP NAS в службу домена пользователи домена могут заходить на NAS, используя свое имя пользователя и пароль в домене. Теперь пользователи могут быстро войти в систему, просто введя имя пользователя домена, без необходимости вводить имя домена прочую информацию. Полное резервное копирование системы ПК/сервера Windows: установив утилиту NetBak PC Agent на компьютеры и серверы с операционной системой Windows, пользователи могут создавать резервные копии всей системы, дисков, папок и файлов на QNAP NAS и восстановить их при необходимости. Благодаря глобальной дедупликации и уникальной технологии синтетического инкрементального резервного копирования время резервного копирования и восстановления данных значительно сокращается.

Получить более подробную информацию о бета-версии QTS 5.2 и присоединиться к бета-программе можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/qts/5.2.0. Бета-версия QTS 5.2 доступна в Центре загрузки QNAP. Следует отметить, что ряд функций может быть изменен разработчиком и они не все могут быть доступны на ряде продуктов QNAP.