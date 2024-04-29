QNAP выпускает бета-версию QTS 5.2 с Центром безопасности для мониторинга файловой активности и повышения безопасности данных

Компания QNAP Systems сегодня выпустила бета-версию операционной системы NAS QTS 5.2 с Центром безопасности, который активно отслеживает действия с файлами с целью противодействия угрозам программ-вымогателей. Повышенная безопасность системы и поддержка дисков с самошифрованием TCG-Ruby (SED) еще больше усиливают степень защиты данных. Кроме того, в новой версии предусмотрены многочисленные оптимизации этапов и процессов эксплуатации, настройки и управления NAS, что значительно улучшает общее удобство работы пользователей.
«QNAP стремится поддерживать актуальность своих решений для хранения и управления данными, предоставляя стабильные и надежные NAS для хранения данных, отвечающие повышенным ожиданиям современных пользователей, которые отдают приоритет безопасности, эффективности и гибкости», — отметил менеджер по продуктам QNAP Тим Лин (Tim Lin).
Ключевые новые функции QTS 5.2:
- Технология ускорения SMB Daemon в режиме ядра: QTS 5.2 поддерживает SMB Daemon в режиме ядра, что может еще больше повысить производительность передачи SMB в NAS. Это улучшение особенно заметно в архитектуре хранения данных на основе флэш-накопителей.
- Центр безопасности для защиты от программ-вымогателей: в активном режиме обеспечивает безопасность данных, постоянно отслеживая действия с файлами. При обнаружении необычной файловой активности на NAS система немедленно принимает защитные меры (защита/резервное копирование/блокировка), чтобы минимизировать риски и ущерб от потери данных, вызванные угрозами программ-вымогателей, атаками или человеческим фактором.
- Поддержка SED с помощью нового стандарта TCG Ruby: TCG Ruby предоставляет спецификации для NVMe и других современных технологий хранения данных, соответствующие текущим потребностям предприятий и центров обработки данных и облегчающие соблюдение нормативных требований (таких как GDPR, HIPAA и HITECH). SED шифрует данные всего диска с помощью встроенного процессора шифрования, добавляя дополнительный уровень защиты информации.
- Резервное копирование/восстановление настроек системы NAS с большей гибкостью: когда пользователи создают резервную копию настроек системы NAS, они получают информацию о ее содержимом, включая настройки системы, сети и разрешений. При восстановлении настроек системы NAS пользователи могут выбирать для восстановления определенные элементы, например, настройки разрешений или конфигурации сети, что обеспечивает большее удобство.
- Список установленных приложений для удобной замены устройства: список приложений, установленных на NAS, можно загрузить в myQNAPcloud. Когда пользователи заменяют свое устройство или управляют несколькими устройствами NAS, они могут быстро установить те же приложения на другие устройства NAS, используя этот список с целью экономии времени.
- Более быстрый запуск/выключение NAS: QTS 5.2 повышает скорость запуска и завершения работы до 30%.
- Более удобный вход в домен AD: после добавления QNAP NAS в службу домена пользователи домена могут заходить на NAS, используя свое имя пользователя и пароль в домене. Теперь пользователи могут быстро войти в систему, просто введя имя пользователя домена, без необходимости вводить имя домена прочую информацию.
- Полное резервное копирование системы ПК/сервера Windows: установив утилиту NetBak PC Agent на компьютеры и серверы с операционной системой Windows, пользователи могут создавать резервные копии всей системы, дисков, папок и файлов на QNAP NAS и восстановить их при необходимости. Благодаря глобальной дедупликации и уникальной технологии синтетического инкрементального резервного копирования время резервного копирования и восстановления данных значительно сокращается.
Получить более подробную информацию о бета-версии QTS 5.2 и присоединиться к бета-программе можно по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/qts/5.2.0. Бета-версия QTS 5.2 доступна в Центре загрузки QNAP. Следует отметить, что ряд функций может быть изменен разработчиком и они не все могут быть доступны на ряде продуктов QNAP.