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12 апреля, 2024
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Realme Buds T110 — Bluetooth 5.4, защита от воды и быстрая зарядка за $18

Realme Buds T110

Компания Realme представила дешевые TWS-наушники под названием Buds T110, которые предлагают неплохие параметры всего за $18. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и купольной композитной диафрагмой PEEK + TPU с титановым покрытием. Это обеспечивает качественный звук и глубокие басы, что является редкостью в бюджетном сегменте беспроводных наушников.

Realme Buds T110

Realme Buds T110 предлагают поддержку Bluetooth 5.4, игровой режим со сниженной задержкой 88 мс, защиту от воды (IPx5) и быструю зарядку. Имеется технология шумоподавления вызовов с помощью ИИ (но не ANC), минимизирующая фоновый шум во время разговоров по телефону.

Наушники обеспечивают неплохое время автономной работы — до 7 часов без подзарядки, с зарядным чехлом — до 38 часов. Вес одного наушника — всего 4 гр. Есть несколько цветовых вариантов.

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