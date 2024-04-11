Realme Buds T110 — Bluetooth 5.4, защита от воды и быстрая зарядка за $18

Компания Realme представила дешевые TWS-наушники под названием Buds T110, которые предлагают неплохие параметры всего за $18. Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами и купольной композитной диафрагмой PEEK + TPU с титановым покрытием. Это обеспечивает качественный звук и глубокие басы, что является редкостью в бюджетном сегменте беспроводных наушников.

Realme Buds T110 предлагают поддержку Bluetooth 5.4, игровой режим со сниженной задержкой 88 мс, защиту от воды (IPx5) и быструю зарядку. Имеется технология шумоподавления вызовов с помощью ИИ (но не ANC), минимизирующая фоновый шум во время разговоров по телефону.

Наушники обеспечивают неплохое время автономной работы — до 7 часов без подзарядки, с зарядным чехлом — до 38 часов. Вес одного наушника — всего 4 гр. Есть несколько цветовых вариантов.