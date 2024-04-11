Представлены кнопочные телефоны Nokia 230, 5310 и 6310 2024 модельного года

Компания HMD Global представила три новых кнопочных телефона 2024 модельного года. Это модели Nokia 230, Nokia 5310 и Nokia 6310. По дизайну, по сравнению с предшественниками, изменений нет.

Все три обновленные модели оснащены экранами диагональю 2,8 дюйма с разрешением QVGA. Есть поддержка 2G, Bluetooth 5.0, порт USB-C, 3.5 мм разъем для наушников, слот для microSD (до 32 Gb), FM-радио и съемный аккумулятор емкостью 1450 мА·ч. Автономность составляет 27 дней в режиме ожидания. В основе лежит процессор SoC Unisoc 6531F, объем оперативной памяти составляет 8 Mb, постоянной памяти — 16 Mb. В качестве программной платформы служит S30+.

У Nokia 5310 и 6310 имеется основная камера разрешением 0,3 Мп, а у Nokia 230 есть лишь фронтальная, но зато разрешением 2 Мп.

Nokia 5310, как и предшественник, получил кнопки для управления музыкальным проигрывателем по бокам от экрана. Также есть два фронтальных динамика сверху и снизу. Nokia 6310 отличается от 5310 только дизайном и тем, что у телефона нет кнопок управления музыкой и двух фронтальных динамиков.

Цены на телефоны пока не сообщаются.