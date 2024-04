В 2023 году решения «Лаборатории Касперского» 93 раза заняли первые места в независимых тестах

В течение 2023 года решения «Лаборатории Касперского» 94 раза вошли в тройку лидеров по результатам 100 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 93 раза заняли первые места.

Показатель ТОП-3 отражает, насколько успешно в течение календарного года решения компаний-разработчиков защитных решений проходили независимые тесты. Такой подход объективнее и нагляднее, так как оценка рассчитывается исходя из результатов участия компаний сразу в нескольких независимых тестах, которые проводят лаборатории AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs и другие.

Одно из главных достижений «Лаборатории Касперского» в 2023 году ― награда «Продукт года» от AV-Comparatives. Её удостоилось решение Kaspersky Standard из новой линейки решений для защиты цифровой жизни пользователей. Оно получило высочайшую оценку Advanced+ в семи тестах серии Public Consumer Main-Test Series, продемонстрировав наилучшее сочетание защиты и производительности при минимальном количестве ложноположительных срабатываний.

Решение Kaspersky Plus для защиты устройств с ОС Windows стало единственным среди всех участвующих продуктов, которое получило наивысшую оценку общей эффективности защиты (Total Accuracy Rating) во всех четырёх квартальных тестах SE Labs’ Endpoint Security: Home 2023. Решение Kaspersky Safe Kids прошло сертификацию AV-Comparatives’ Parental Control Certification, заблокировав по меньшей мере 98% сайтов, не подходящих детям по возрасту, и не показав ни одного ложноположительного срабатывания.

Решения «Лаборатории Касперского» также получили семь ежегодных наград BEST 2023 от AV-TEST. В частности, Kaspersky Plus было признано лучшим защитным решением для macOS. Решения Kaspersky Standard, Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security получили награды Advanced Threat Protection 2023 за абсолютную защиту рабочих станций от сложных атак с применением программ-вымогателей и стилеров, а также награды Best Usability 2023 ― за наименьшее количество ложноположительных срабатываний на протяжении года.

Решения Kaspersky Standard, Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security регулярно входят в рейтинги TOP PRODUCT по результатам двухмесячных сертификаций защитных решений для частных пользователей и компаний, проводимых тестовой лабораторией AV-TEST. Процесс тестирования включает в себя два сценария защиты от реальных и распространённых киберугроз, пять сценариев оценки уровня производительности и регулярный контроль количества ложноположительных срабатываний.

Продукт Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDR Expert) получил статус «Стратегический лидер» по итогам теста Endpoint Prevention & Response (EPR) от AV-Comparatives, в котором он защитил систему от 100% сложных угроз. Также он прошёл сертификацию AV-TEST Approved Advanced Endpoint Detection and Response Certification. Исследование включало в себя имитацию атак кибергрупп Hafnium и Lazarus. В первом сценарии решение KEDR Expert обнаружило все вредоносные техники, во втором ― 29 из 30. Продукт показал наилучшие результаты в тесте SE Labs’ Enterprise Advanced Security (EDR), обнаружив все 16 целевых атак без ложноположительных срабатываний и заработав максимально высокую оценку общей эффективности защиты (Total Accuracy Rating).

Продукты Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office получили наибольшее среди участников количество баллов по показателю Total Accuracy Rating в трёх из четырёх квартальных тестах Endpoint Security (EPS) от SE Labs и наивысшую награду ААА во всех четырёх квартальных тестах. Также Kaspersky Security для бизнеса прошло тестирование AV-Comparatives на способность предотвращать несанкционированные манипуляции защитным решением. Оно подтвердило способность противостоять атакам на сам продукт, продолжая непрерывно предоставлять высокую степень защиты системы и пользовательских данных.

«Участвуя в большом количестве независимых тестов в течение года, мы не только демонстрируем своё стремление к совершенству, но и подтверждаем соответствие наших решений в области кибербезопасности современным требованиям частных пользователей и бизнеса. Высшие оценки и награды по результатам независимых исследований свидетельствуют о нашей преданности идее максимальной защиты. Мы стремимся не просто соответствовать стандартам индустрии, но и превосходить ожидания в условиях быстро меняющегося ландшафта киберугроз», ― комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».

Узнать больше о методологии и процессе тестирования, а также посмотреть полный список участников ТОП-3 можно на сайте: https://www.kaspersky.ru/top3.